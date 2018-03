„Arka” walczy o dobre imię

Po fali internetowego hejtu, jaki na przełomie roku wylał się na Katolicki Dom Kultury „Arka” próżno szukać osób, które otwarcie powiedzą przepraszam. W grudniu w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Nisku padły stwierdzenia, że KDK nie rozliczył dotacji, którą otrzymał w ramach konkursu z miejskiej kasy. Teraz okazuje się, że żadnych nieprawidłowości nie było, a „Arka” rozliczyła każdy otrzymany grosz. Pomimo to wciąż nie milkną głosy, że Katolicki Dom Kultury zostanie rozwiązany. Niestety, takie posunięcie wiązałoby się ze zwrotem gigantycznych dotacji, jakie na różne zadania otrzymała placówka. Pieniądze zwrócić musiałaby najprawdopodobniej Diecezja Sandomierska, która jest założycielem „Arki”.

- Do tej pory nie jest rozliczone 50 tysięcy złotych, które „Arka” otrzymała w tym roku. Ja sprawozdania, ani rozliczenia nie mam. Nie może być tak, że nie znamy całości struktury finansowej firmy, która porozumienie z gminą podpisała na każde rozliczenie – mówił 30 listopada zeszłego roku na sesji Rady Miejskiej w Nisku burmistrz Julian Ozimek. Słowa te padły podczas gorącej dyskusji dotyczącej pomocy finansowej dla Katolickiego Domu Kultury „Arka” w Racławicach.

Już wówczas pracownicy KDK oraz opozycyjni radni, którzy przejrzeli umowy pomiędzy gminą a „Arką” wskazywali, że zadanie na które racławicka placówka dostała pieniądze z budżetu gminy kończy się w dniu obrad, czyli 30 listopada. Od tego dnia KDK miał 30 dni na rozliczenie otrzymanej dotacji. O tym, że ją rozliczył i to prawidłowo, poinformowano dopiero 16 marca, czyli przeszło trzy miesiące po tym jak w przestrzeni publicznej pojawiły się sugestie o nieprawidłowościach w finansach Katolickiego Domu Kultury.

- Sprawa rozliczania dotacji wygląda tak, jak tłumaczyliśmy już w listopadzie. Wszystkie dotacje są zawsze rozliczane w terminach. Nigdy, przez wszystkie lata działalności „Arki” nie było żadnych odstępstw, nawet o 50 groszy. Z naszej strony zawsze było wszystko prawidłowo - wyjaśnia Agnieszka Rup z KDK „Arka”. - Niestety pomimo to, byliśmy pomawiani o różne nieprawidłowości. Podkreślę, że to „różne” było bardzo nieokreślone. Pytaliśmy burmistrza, także na sesji, o to jakie są te nieprawidłowości. Usłyszeliśmy, że audyt wykaże. Nie wiem jaki audyt pan burmistrz miał na myśli, czy ten który był w urzędzie gminy, czy ten który był w „Arce”. Audyt przeprowadzony u nas, a zlecony przez Kurię Diecezjalną w Sandomierzu, wykazał że wszystko jest zgodne z prawem.

Zarzuty nierozliczenia dotacji przez KDK „Arka”, formułowane w listopadzie i grudniu, dotyczyły rozliczenia finansowego za 2017 rok. Przypomnijmy, w zeszłym roku z miejskiej kasy w ramach konkursu KDK „Arka” na realizację zadania pod nazwą „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej” otrzymała 50 tysięcy złotych. Dodajmy, że o przeszło 85 tysięcy złotych mniej niż w latach poprzednich. - W poprzednich latach otrzymywaliśmy dotacje rzędu około 130 tysięcy złotych, pomimo tak znacznych kwot nigdy nie usłyszeliśmy, że coś jest nie tak z rozliczeniami. Dopiero w zeszłym roku, kiedy ścięto tak znacznie dotację pozyskaną jak zawsze w wyniku konkursu pojawiły się zarzuty wobec nas – denerwuje się Agnieszka Rup.

Przypomina też, że pieniądze pozyskane z Urzędu Gminy i Miasta w Nisku w drodze konkursu nie są jedynymi, po które każdego roku sięga KDK. - Sięgaliśmy po środki z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Starostwa Powiatowego w Nisku i Urzędu Gminy Stalowa Wola, otrzymaliśmy też szereg dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za każdym razem wszystko się zgadzało. Dysponujemy dokumentami poświadczającymi, że dotacje zostały rozliczone prawidłowo. Łącznie w ciągu ostatnich lat, w wyniku złożonych wniosków wygraliśmy 26 konkursów, zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy je prawidłowo – wyjaśnia Rup. - Żadna z tych instytucji w których sięgaliśmy po środki nie dopatrzyła się żadnych uchybień.

Jak wylicza, tylko w zeszłym roku z różnych dotacji i innych form wsparcia, nie licząc dotacji z Niska, placówka otrzymała blisko 190 tysięcy złotych.

- Trzeba powiedzieć jasno, Katolicki Dom Kultury „Arka” działa prawidłowo. Jeżeli będą podejmowane jakiekolwiek kroki zmierzające do rozwiązania naszej działalności, czy to w sensie podmiotowości – jako instytucji, czy w sensie zaniechania poszczególnych działań, które rozwijały się na przestrzeni wielu lat, spowodują one daleko idącą niegospodarność ze strony tych, którzy doprowadziliby do takiego stanu – podkreśla dr Ewa Sęk, dyrektor KDK "Arka". - Projekty zrealizowane i prawidłowo rozliczone wymagają trwałości instytucji, która je zrealizowała, przez kolejnych kilka lat. Niezrealizowanie wymogu trwałości wiązałoby się z perturbacjami finansowymi, wymuszającymi zwrot pozyskanych, chociaż już rozliczonych dotacji.

Więcej w czwartek w papierowym wydaniu "Sztafety"