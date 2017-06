Pytlak najlepszym kadetem. Zwycięski debiut Łyki

Dawid Pytlak z SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team został wybrany najlepszym zawodnikiem drugiego turnieju z cyklu Grand Prix Karpat w boksie. Zawodnik trenera Władysława Wydry pokonał w kategorii kadeta w wadze do 70 kg przez techniczny nokaut w III rundzie Seweryna Kłosowicza. Była to dopiero druga oficjalna walka naszego zawodnika i druga odniesiona przed czasem. Dwa tygodnie wcześniej podczas zawodów w Sędziszowie Młp. już w pierwszej rundzie odesłał swojego rywal do narożnika.

Debiutował w Nowej Sarzynie Rafał Łyko i był to debiut niezwykle udany, ponieważ wygrał jednogłośnie na punkty z Mateuszem Gęsiorem z Gimnasion Boguchwała w kategorii junior w wadze do 60 kg.

Porażkę zanotował trzeci bokser Stali Damian Małek. Przegrał 1:2 z Michałem Pawełczykiem z Ringu Busko-Zdrój.

– Sędziowie mogli, a moim zdaniem powinni punktować odwrotnie. To Damian był tym zawodnikiem, który zadał wićej ciosów, ale tak to już w boksie, że werdykty sędziowskie bywają kontrowersyjne – powiedział trener Sta Władysław Wydra.

Dwóch pozostałych pięściarzy, którzy pojechali na te zawody, Beniamin Zarzeczny i Grzegorz Chmielowiec otrzymali walkowery, ponieważ nie było w ich kategoriach wagowych rywali.

W Nowej Sarzynie zawodnicy Stali po raz pierwszy wystąpili w nowych czarno-czerwonych strojach ufundowanych przez Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli z nadrukami wykonanymi przez drukarnię sitową IKEDA.

