„PUK PUK” – spektakl dla najnajów

Teatr Kury Domowe zaprasza dzieci w wieku od 1 do 4 lat do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na spektakl pt. „Puk Puk”. Maluchy będą mogły uczestniczyć w zabawie prowadzonej przez aktorki, które w większości aktualnie wychowują swoje pociechy. To pomysł na edukację pomagającą dzieciom przekroczyć próg nowego miejsca i wejść w relacje z rówieśnikami.

W wielu przypadkach spektakl jest także pierwszym doświadczeniem dziecka związanym z percepcją wydarzenia artystycznego.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018. Regionalnym operatorem programu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Spektakl odbędzie się 15 stycznia o godzinie 11. w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Koszt biletu wynosi 10 zł (bilet ważny dla dziecka i rodzica).