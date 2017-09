Pseudokibic usłyszał zarzuty

21-letni mieszkaniec województwa lubelskiego usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy Policji. Wobec mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

W sobotę policjanci ze Stalowej Woli wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji Policji KWP w Rzeszowie monitorowali przejazd kibiców z Radomia i Warszawy udających się na mecz piłkarski pomiędzy Stalą Stalowa Wola, a Radomiakiem Radom. Mecz ten odbywał się w Rzeszowie.

Przed godz. 13, funkcjonariusze biorący udział w zabezpieczeniu przejazdu objęli nadzorem grupę kilkudziesięciu samochodów z kibicami na granicy powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego i kierowali się w stronę Stalowej Woli. W trakcie eskorty jadące samochody kibiców blokowały przejazd oznakowanych radiowozów mających włączone sygnały uprzywilejowania, zajeżdżały im drogę, stwarzając tym samym zagrożenie w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu konwoju na trasie Podskarpowej. Jeden z radiowozów zablokował drogę i policjanci podawali sygnały do zatrzymania. W pewnym momencie kierowca skody octavia zlekceważył sygnały nakazujące mu zatrzymanie i próbował ominąć radiowóz, a także usiłował uderzyć samochodem w interweniujących policjantów. Widząc całą sytuację policjanci zdążyli odskoczyć na bok, a kierowca skody zatrzymał się. Policjanci wylegitymowali go. Był to 21-letni mieszkaniec województwa lubelskiego. Był trzeźwy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze wylegitymowali kilkudziesięciu kibiców udających się na mecz, ustalili też kierowców kilku samochodów, które zajeżdżały drogę radiowozom i stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym. Wobec nich prowadzone są postępowania.

21-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Wobec mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi stalowowolska Policja.

Info: KPP Stalowa Wola