W przyszłym roku plac targowy będzie nie do poznania

Po wielu latach prób i starań stalowowolski plac targowy doczeka się planowanego remontu. O szczegółach tej inwestycji władze miasta poinformowały na konferencji prasowej zwołanej w poniedziałek 30 października.

Ze względu na brak środków finansowych remont nie mógł dojść do skutku, aż do teraz, kiedy to prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował, że samorząd miasta Stalowej Woli w ramach programu unijnego „Wsparcie obszarów wiejskich” otrzymał na ten cel dofinansowanie od marszałka i zarządu województwa podkarpackiego w wysokości miliona złotych.

– Przygotowywaliśmy się do tego projektu tak naprawdę od początku kadencji. Czekaliśmy na rozstrzygnięcia marszałka tak, aby można było rozpocząć procedurę przetargową, abyśmy mogli zrealizować tę inwestycję – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

W ramach pierwszego etapu prac powstanie nowa hala owocowo-warzywna, która będzie prezentować wyjątkową architekturę z półkolistym drewnianym dachem i szklanymi fasadami. – Wielobranżowy projekt realizacyjny, łącznie z architekturą opracowany został w pracowni architektonicznej Marka Gierulskiego. To projekt bardzo nowatorski nawiązujący do architektury COP-u. Są w nim także pewne elementy architektury stalowowolskiej nawiązujące do konkatedry . To będzie funkcjonalny obiekt – zapewnia Jan Sibiga, wiceprzewodniczący rady miejskiej.

Jeżeli chodzi o parametry techniczne nowej hali to jej szerokość sięgać będzie 15 metrów, a długość 47. Wewnątrz znajdzie się 21 stanowisk z czego 4 będą zamknięte, 8 usytuowanych zostanie przy ścianach a pozostałe stanowiska będą biegły przez środek hali. Całość układu funkcjonalnego tego budynku została uzgodniona z kupcami, którzy w tym miejscu na co dzień prowadzą handel.

Właścicielem obiektu będzie miasto, które zarządzać budynkiem ma wspólnie ze Stowarzyszeniem Kupców „Zieleniak”. Wartość kosztorysowa hali to dwa miliony złotych.

Drugim etapem jest wykonanie dodatkowych prac związanych z otoczeniem wokół budynku, które pochłonął dodatkowy milion złotych. Przetarg na budowę hali i otoczenia zostanie ogłoszony już w przyszłym tygodniu.

Ostatni etap prac, który jest w trakcie projektowania, dotyczy wytyczenia nowej drogi dojazdowej, która będzie przecinała wjazd pomiędzy sklepem TESCO a sklepem Społem. Nowa droga będzie otaczać również budynek hali targowej Społem. W ramach tego projektu powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Na utrzymanie 18 z nich miasto otrzyma pieniądze w ramach unijnego projektu. O tym czy za pozostałe miejsca będzie pobierana opłata władze zdecydują w późniejszym terminie. Koszt tego projektu to ponad 3 mln złotych.

Podsumowując łączny koszt przebudowy placu targowego wyniesie 6 milionów złotych.

Prace budowlane mają zakończyć się w 2018 roku. Do tego czasu kupcom, którzy na co dzień handlują w tym miejscu zostaną przydzielone nowe miejsca, prawdopodobnie pod wiaduktem.