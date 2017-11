Przysmaki kuchni podlaskiej

Ze względu na swoją historię i położenie geograficzne, kuchnia Podlasia łączy w sobie wpływy kilku nacji i kultur, m. in. litewskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Jednym z jej największych przysmaków jest ser koryciński, zwany też swojskim. Jego sposób produkcji pozostał niezmienny od czasów Potopu Szwedzkiego, kiedy to – jak głosi legenda – mieszkańcy Korycina nauczyli się jego produkcji od Szwajcarów. Ser koryciński został wpisany do unijnego rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Tradycyjny przysmak Podlasia nada doskonały smak zapiekance z wysokiej jakości makaronem. Dlatego do radosnego świętowania Światowego Dnia Makaronu na pewno chętnie przyłączą się także smakosze kuchni z tego regionu.

Dziś proponujemy - Zapiekankę z pełnoziarnistym makaronem z kapustą i serem korycińskim

POTRZEBUJESZ: ⦁ Makaron pełnoziarnisty wstążki 1/2 opakowania ⦁ wędzony boczek 150g ⦁ ser koryciński (lub inny, półtwardy ser) 300g ⦁ liście kapusty włoskiej 300g ⦁ cebula 1 sztuka ⦁ czosnek 1 sztuka ⦁ mleko 300ml ⦁ masło 1 łyżka ⦁ mąka 1 łyżka ⦁ sól i pieprz do smaku

DO DZIEŁA!

1. Na pierwszy ogień… Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 2. W międzyczasie… Masło przesmaż z mąką i dolewaj mleko, ciągle mieszając, aż się zagotuje i sos zgęstnieje. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Boczek usmaż na chrupiąco i dodaj cebulę i czosnek. Przesmaż przez ok. 1 minutę, dodaj kapustę i podlej odrobiną wody. Całość gotuj pod przykryciem, aż zmięknie i pokrój w cienkie plastry. 3. To już prawie meta! Makaron wymieszaj z sosem, kapustą z boczkiem i połową sera. Ułóż w naczyniu żaroodpornym, posyp resztą sera i kminkiem. Zapiecz przez ok. 20 minut w 200 st. C.

Brawo! Sprawdź jak pysznie smakuje danie z Podlasia!