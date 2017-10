Przyjdź na spotkanie i zaproponuj inwestycje

Starosta niżański Robert Bednarz zaprasza mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizowanych oraz planowanych do realizacji przez Powiat Niżański zadań inwestycyjnych, remontowych i inwestycyjno-remontowych w roku 2017 i 2018.

– Informacje uzyskane w trakcie spotkań pozwolą lepiej dostosować planowane do realizacji zadania do potrzeb i oczekiwań wszystkich mieszkańców powiatu niżańskiego. W tym celu zwracamy się do państwa z prośbą o aktywne uczestnictwo w spotkaniach – wyjaśnia starosta Robert Bednarz.

W spotkaniach, oprócz starosty niżańskiego, uczestniczyć będą wicestarosta Adam Mach oraz urzędnicy odpowiedzialni za inwestycje i remonty.

Harmonogram spotkań w poszczególnych Gminach:

Gmina i Miasto Nisko – 24 października 2017 r. (wtorek), godz. 18.00

– Dom Kultury w Zarzeczu

Gmina Jarocin – 26 października 2017 r. (czwartek), godz. 11.30

– siedziba GOKSTiR w Jarocinie

Gmina Harasiuki – 26 października 2017 r. (czwartek), godz. 15.00

– Urząd Gminy w Harasiukach (sala w GOK)

Gmina i Miasto Rudnik – 26 października 2017 r. (czwartek), godz. 17.30

– budynek po byłym LO w Rudniku n/Sanem

Gmina Krzeszów – 29 października 2017 r. (niedziela), godz. 15.00

– siedziba GOK w Krzeszowie

Gmina Jeżowe – 7 listopada 2017 r. (wtorek), godz. 18.00

– Zespół Szkół w Jeżowem (szkoła średnia)

Gmina i Miasto Ulanów – 8 listopada 2017 r. (środa), godz. 15.00

– Sala Narad w Urzędzie Gminy w Ulanowie