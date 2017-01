Jestem przygotowany na Yukon. Chcę go zdobyć

Pochodzący ze Stalowej Woli ANDRZEJ GONDEK wystartuje 5 lutego w Yukon Arctic Ultra w Kanadzie. Do rywalizacji na koronnym dystansie 430 mil zgłosiło się 40 zawodników. Jeżeli dotrze do mety, będzie pierwszym i jedynym Polakiem, który ukończy najtrudniejszy zimowy bieg świata.

Były koszykarz Stali Stalowa Wola, od osiemnastu lat mieszkający i pracujący w Warszawie, ma w swoim dorobku kilka spektakularnych sukcesów ultramaratońskich. W 2013 roku ukończył Marathon des Sables, czyli Maraton Piasków. Historię swojego występu w tym morderczym wyścigu przedstawił w książce „Granice są w nas”. Rok później, jako pierwszy Polak, dołączył do grona zdobywców Wielkiego Pustynnego Szlema w biegach ultra – ukończył 4 ultramaratony na czterech różnych pustyniach świata: w lutym Sahara Race w Jordanii (12. miejsce), w czerwcu Gobi March w Chinach (4. miejsce), w październiku Atacama w Ameryce Południowej (8. miejsce), a w listopadzie The Last Desert Antarctica na Antarktydzie (4. miejsce). Każdy z tych maratonów liczył 250 km. Ale Gondkowi Wielki Pustynny Szlem nie wystarcza. Potrzebuje nowych wyzwań. Kolejnym jest najbardziej ekstremalna impreza biegowa na kuli ziemskiej – Yukon Arctic Ultra. 700-km bieg po śniegu w temperaturze dochodzącej, nawet do minus 60 stopni.

W pełni świadomy zagrożeń

Yukon Artic Ultra rozgrywany jest od 2003 roku. Zwycięzcą pierwszej edycji na najdłuższym wtedy z dystansów (300 mil) był Węgier Laszlo Kovacs. Linię mety przekroczył po 175 godzinach. W roku 2015 na 430 mil wystartował po raz pierwszy Polak – Michał Kiełbasiński z Łodzi. Niestety, już pierwszego dnia odmroził ręce i stopy i został przetransportowany do szpitala.

– Zgłosić do zawodów może się każdy, ale nie każdy otrzyma zgodę na start – mówi Andrzej Gondek. – Weryfikacja uczestników na takiej imprezie jest niezwykle szczegółowa. Trzeba okazać się odpowiednim doświadczeniem biegowym i na odpowiednich imprezach.

Ukończenie 20–30 maratonów ulicznych nie robi żadnego wrażenia na organizatorach Yukon Arctic Ultra. Jedynie udział i ukończenie zawodów o zbliżonym profilu, w zimie przy niskiej temperaturze i na bardzo długich dystansach jest Przepustką do tego biegu. Kilkunastostronicowy formularz aplikacyjny zawiera obszerny fragment dotyczący potencjalnego ryzyka. Organizatorzy zawarli w nim oświadczenie, które musi podpisać każdy uczestnik biegu.

– Musiałem w nim potwierdzić, że jestem w pełni świadomy zagrożeń wynikających z biegania w zimowych warunkach. Co to za niebezpieczeństwa? Odwodnienie, hipotermia, odmrożenia, zderzenia z pojazdami lub innymi uczestnikami, ześlizgnięcie się ze wzgórza, przewrócenie skał lodowych, lawiny, załamanie cienkiego lodu, awaria sprzętu, pogoda, zwierzęta, możliwość nabawienia się poważnego urazu fizycznego i psychicznego, w tym śmierć – mówi Andrzej Gondek. – Wcześniej organizatorzy przeprowadzali ze mną wiele rozmów. Moje doświadczenia ultramaratońskie nie robiły na Kanadyjczykach wrażenia. Bardziej interesowała ich moja umiejętność radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach. Na trasie Yukon Arctic Ultra zdarzają się rzeczy nieprzewidywalne. Wówczas człowiek zdany jest tylko i wyłącznie na siebie. Może wezwać pomoc, ale do czasu przybycia – a może to potrwać kilka godzin – musi radzić sobie sam.

Pod skrzydłami najlepszych

Do startu po Jukonie Andrzej Gondek przygotowywał się w Polsce od maja 2016 r. Od pierwszego dnia współpracuje ze specjalistami z High Level Center.

– To centrum przygotowania sportowego posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z kadrami narodowymi. Przygotowują się tu najlepsi polscy sportowcy. Mistrzowie świata, Europy, olimpijczycy. High Level Centrum świadczy usługi na najwyższym światowym poziomie. Zagwarantowali mi cały pakiet usług. Przeszedłem badania lekarskie, wydolnościowe. Otoczony zostałem opieką fizjologów, fizjoterapeuty i dietetyka. Nie muszę się zastanawiać nad odpowiednią suplementacją, bo i w tej dziedzinie opiekują się mną specjaliści. W końcu tu pomogli mi także dobrać profesjonalny sprzęt. Mam trenera osobistego, który prowadzi mnie od pierwszego dnia i wszystko, co tutaj robię, odbywa się tylko i wyłącznie pod kątem Yukon Arctic Ultra. Po konsultacji dietetycznej, wydolnościowej i podologicznej Mateusz Dubas z High Level Center ułożył dla mnie szczegółowy plan treningowy, który realizowałem od początku czerwca.

Piła, kompas i tabletki na biegunkę

Stalowowolanin zdecydował się na udział w biegu na najdłuższej z tras. Będzie miał do pokonania 700 km (430 mil) z Whitehorse do Dawson City. Musi to uczynić w ciągu 13 dni (312 h), bo tyle wynosi limit czasowy. Za sobą będzie ciągnął sanie. Na saniach najcięższe przedmioty.

– Organizatorzy wskazali zawodnikom obowiązkowe wyposażenie. Każdy uczestnik Yukon Arctic Ultra musi posiadać – i tu Andrzej Gondek prezentuje obszerną listę i wymienia: lampę-czołówkę i zapasowe baterie, wiatroodporną zapalniczkę, zapałki w wodoodpornym pojemniku oraz tzw. starter ognia, matę do spania oraz śpiwór przeznaczony do użycia w temperaturze minus 45 stopni lub śpiwór kategorii „extreme zone”, kurtkę zawierającą co najmniej 400 g puchu, tzw. bivvy bag (coś pomiędzy śpiworem a namiotem) lub namiot, gwizdek ratunkowy, kompas i GPS, apteczkę pierwszej pomocy zawierającą opatrunki na pęcherze, folię NRC, hot shoty, tabletki na nudności i przeciw biegunce, wazelinę lub jej zamiennik, środek przeciwbakteryjny (aby zatrzymywać infekcje lub im zapobiegać) oraz opatrunki na skaleczenia, kuchenkę i gaz (będzie topił śnieg i na nim przygotowywał posiłki), garnek, kubek i miskę z łyżką, zapas żywności, który wystarczy, by przetrwać przez 48 godzin, małą piłę, raki lub coś podobnego, np. Yaktrax lub Kathoola MicroSpikes, łopatę lawinową. Telefon satelitarny nie jest obowiązkowy, lecz jest rekomendowany. Jak widać – sprzętu do zabrania jest mnóstwo. Moje sanie będą ważyć około 20 kg.

Kaszka gotowana na śniegu

Czym się będzie żywił podczas biegu i w co będzie ubrany jedyny Polak w Yukon Arctic Ultra? Najprostszym sposobem na posiłki będzie zalewanie gorącą wodą żywności liofilizowanej. Jest to żywność konserwowana metodą suszenia po zamrożeniu z zastosowaniem obniżonego ciśnienia, odwadniana poprzez usunięcie z niej od 70% do 96% wody.

– Dietę mam już przetestowaną na 4 Deserts – wyjaśnia Andrzej Gondek. – Na śniadanie będę jadł kaszkę zalaną gorącą wodą z roztopionego śniegu, z mieszanką orzechów, migdałów. Na trasie batony i żele, a w połowie dnia, po około pięciu godzinach biegu, zamierzam zjeść pierwszy ciepły posiłek. Później przed snem, na nocnym biwaku, na kolację zużyję drugą część torebki. Będzie to duży, ciepły, regeneracyjny posiłek. Do tego dojdą elektrolity, odżywki, suplementy, witaminy, energoplusy – wszystko po to, aby wspierać regenerację i dostarczać mikroelementy. Będę też brał sole mineralne w kapsułkach, aby zapewnić stabilność gospodarki sodowo-potasowej, która bezpośrednio wpływa na pracę serca.

Cienkie, ciepłe i bardzo… drogie ubranko

Niezwykle ważny będzie także ubiór. Może nawet najważniejszy z całego ekwipunku, z uwagi na warunki pogodowe, z jakimi mogą się zderzyć uczestnicy biegu szlakiem Yukon Quest – wyścigu psich zaprzęgów. Niskie temperatury będą największym wrogiem każdego śmiałka, chcącego ukończyć tę szaloną imprezę. Kilkanaście dni temu temperatura w okolicach Whitehorse wynosiła –38 stopni. Na szczęście synoptycy przewidują, że początkiem lutego może ona być wyższa – w granicach –10, –15 stopni, ale w ciągu jednej doby może ona „skoczyć” do nawet –50!

– Dlatego organizatorzy sugerują zawodnikom rodzaj odzieży i sposób ubierania się, i uważam, że warto korzystać z ich rad – mówi Gondek. – Mój ubiór składać się będzie z trzech lub czterech warstw. Bielizna, którą zabieram jest wykonana w dużym stopniu z merynosu – wysokiej jakości wełny, która świetnie izoluje, utrzymuje ciepło i niweluje nieprzyjemny zapach i sprawi, że nie trzeba będzie jej często zmieniać. Głównym celem drugiej warstwy będzie zapewnienie dodatkowego ciepła, ochrona przed wiatrem. Trzecia, a w razie potrzeby czwarta warstwa muszą mnie ochronić przed najsurowszymi warunkami, czyli przed śniegiem i wiatrem, kiedy cały czas jestem w ruchu i moje ciało generuje ciepło. Im bardziej oddychająca jest ta warstwa, tym lepiej. Do tego dojdzie specjalistyczne obuwie – zabieram dwie pary – skarpety, rękawice, okrycia głowy, maski ochronne na twarz, a także okulary przeciwsłoneczne i gogle w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

Na ubiór Andrzej Gondek przeznaczył około 3000 euro.

I siup nocą do wora!

Zamiast namiotu pan Andrzej będzie korzystał z płachty biwakowej, tzw. bivvy bagu. Jest lżejszy i łatwiejszy w obsłudze.

– To taka alternatywa dla namiotu, w której spędzał będę noce na Jukonie. Bivvy bag to nic innego jak wiatroszczelny i wodoodporny worek zamykany na zamek, do którego będę wsuwał się na noc ze śpiworem i karimatą, która ma mi zapewnić od spodu izolację termiczną. Często używany jest on przez alpinistów do biwakowania w wysokich górach. W porównaniu z namiotem jest łatwiejszy do rozłożenia i złożenia w trudnych warunkach. Pierwsze moje wrażenia po „zainstalowaniu” się w tym worku najlepsze nie były, bo miałem wrażenie, jakbym leżał w… worku w kostnicy, ale idzie się przyzwyczaić. W zimnej Kanadzie muszę być przygotowany na najgorsze. Dlatego ważne jest, by każdy element systemu do spania był w pełni sprawny. W sytuacjach kryzysowych mogę użyć także kurtki i innych ubrań, żeby uzyskać dodatkowe ciepło. Równie ważne jest miejsce do spania. Muszę unikać miejsc wyjątkowo zimnych, w pobliżu rzek i jezior, a także narażonych na silne powiewy wiatru. Mogę rozpalić obok ogień, uważając na to, by nie umieścić go zbyt blisko śpiwora – nawet iskry mogą być bardzo niebezpieczne.

Trzymajcie za mnie kciuki

Do Kanady Andrzej Gondek wylatuje 1 lutego, a już następnego dnia czeka go obowiązkowa komisja techniczna. Start do biegu 5 lutego. Na pokonanie 430 mil będzie miał 13 dni. Wymaga to pokonywania średnio po około 54 km dziennie. Razem z nim na trasie na koronnym dystansie stanie 40 zawodników, w tym 3 kobiety. Jedna z nich ma polskie korzenie. To 42-letnia Niemka Magdalen Dombek. Gondek poznał Niemkę na jednym z ultramaratonów 4 Deserts. Dombek ma niemieckie obywatelstwo, bo od wielu lat mieszka w Berlinie, ale – jak mówi pan Andrzej – to Polka z krwi i kości, która będzie biec, podobnie jak Amerykanka Jessie Thomson-Gladish, natomiast trzecia z kobiet startujących w Yukonie na 430 mil Brytyjka Pat Cooke-Rogers chce pokonać trasę na rowerze.

W niedzielę na liście startowej na najdłuższej trasie było 40 nazwisk. Najliczniejszą grupę stanowią Anglicy. Jest ich 13. Kilku reprezentantów będą miały Niemcy, Kanada, Dania, po dwóch Włosi, Szwajcarzy, a po jednym: Czechy, Irlandia, Hiszpania, Norwegia, USA, Nowa Zelandia, Austria, Belgia, Serbia i… Polska!

Najstarszym uczestnikiem będzie 71-letni Anglik James Binks z Aylesbury, który pobiegnie z saniami. Najmłodszym będzie 24-letni Irlandczyk Shane Mooney z Watford. Na nartach 700 km będzie się starał pokonać jeden zawodnik, 62-letni Austriak Anton Hierschlager, na rowerze wystartuje troje zawodników.

– Chcę przebiec dziennie około 70 km – mówi Andrzej Gondek. – Dużo zależeć będzie od warunków pogodowych, ale nie ukrywam, że także od tego, jak będzie reagował na początku biegu mój organizm. Mam nadzieję, że osiągnę cel i dotrę do mety. Jednak chcę też uspokoić przede wszystkim moją rodzinę, najbliższych i wszystkich, którzy mi kibicują, że potrafią zachować rozsądek. Jestem przygotowany na Yukon – chcę go zdobyć, ale jeżeli wystąpi zagrożenie dla mojego życia czy zdrowia, to będę potrafił podjąć właściwą decyzję i odpuścić. Ale dziś proszę, żebyście trzymali za mnie kciuki. Pozdrawiam rodzinę i znajomych w Stalowej Woli i wszystkich czytelników „Sztafety”.

Mariusz Biel

PS. 10 stycznia Andrzej Gondek dowiedział się po badaniach RTG, że ma złamane żebro. To efekt zderzenia ze świerkiem podczas zaprawy w Tatrach. Rezygnować ze startu w Yukon Arctic nie zamierza…