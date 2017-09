Przycięli grób księdza. Parafianie oburzeni

– Kiedy to zobaczyłam, to aż się popłakałam – mówi rozżalona czytelniczka „Sztafety” o tym co stało się z grobem księdza Józefa Wilka znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Bielinach koło Ulanowa. Betonowa ramka na jego ziemnym grobie została obcięta. Wszystko po to, aby wcisnąć w miejsce obok nowy grobowiec. Zgodę na wykonanie prac wydał proboszcz parafii św. Wojciecha w Bielinach.

Zabytkowy cmentarz w Bielinach to miejsce pamięci narodowej. Pochowani są tu powstańcy styczniowi, partyzanci z Batalionów Chłopskich oraz żołnierze Armii Krajowej. Miejsce wiecznego spoczynku znalazł tu również ksiądz Józef Wilk.

Czym sobie na to zasłużył?

– On nie pochodził stąd. Z tego co pamiętam, przyjechał tu już jako emeryt. Pamiętam go jako ciepłego, dobrego człowieka. Pomagał przy parafii, często widać go było w konfesjonale, jak spowiadał wiernych – wspomina jeden z parafian.

Ksiądz Józef Wilk mieszkał w Domu Księży Emerytów, placówce założonej w 1967 roku przez biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Dom mieścił się w miejscowym klasztorze sióstr Dominikanek.

