Przychodnia jak studnia bez dna

Trwający od kilku tygodni remont ośrodka zdrowia w Jeżowem to długo wyczekiwana w gminie inwestycja. Początkowo sądzono, że uda się go wyremontować za 947 tysięcy złotych, taką kwotę zaoferował wykonawca, który wygrał przetarg. Szybko jednak okazało się, że do remontu trzeba dołożyć kolejne środki, m.in. na budowę wentylacji i wymianę tynków.

Wybudowany pół wieku temu budynek gminnego ośrodka zdrowia kilka lat temu przeszedł gruntowny lifting. Wykonano nową elewację, termomodernizację oraz wybudowano nowy parking. Niestety, prace te wpłynęły jedynie na wygląd budynku, a nie na jakość świadczenia opieki zdrowotnej w gminie.

Pomieszczenia budynku ośrodka były w fatalnym stanie technicznym i pilnie wymagały kapitalnego remontu. Zalecił go m.in. Państwowy Inspektor Sanitarny. Między innymi ta decyzja skłoniła wójta gminy Jeżowe do podjęcia decyzji o generalnym remoncie pomieszczeń ośrodka zdrowia w Jeżowem…

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W PAPIEROWYM WYDANIU SZTAFETY – NR 32

Zachęcamy również do zakupu aktualnego numeru w wersji elektronicznej http://eprasa.pl/news/tygodnik-sztafeta/2017-08-10