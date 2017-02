Przetestuj najnowszy bus MZK

Jeszcze dziś i jutro stalowowolanie mogą przetestować bus włoskiego koncernu Iveco, który jeździ ulicami naszego miasta.

Biały pojazd zabiera na pokład 37 pasażerów. Niskopodłogowy busik dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Tym co go wyróżnia jest nietypowy układ wnętrza.

Zakład Komunalny zaprasza do jazdy i życzy przyjemnej podróży.