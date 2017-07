Przeprowadzki w Urzędzie Miasta

Tak jak zapowiadał Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny po przejęciu przez miasto budynku po byłej Dyrekcji Generalnej HSW, część pomieszczeń została zagospodarowana pod wydziały Urzędu Miasta. Od 3 lipca swoją siedzibę zmieniły Wydział Budżetu i Finansów, Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej oraz Referat Centrum Rewitalizacji.

Zmiana lokalizacji wydziałów nie wiąże się ze zmianą adresu do korespondencji. Wszelkie pisma do wskazanych wyżej komórek Urzędu Miasta należy nadal kierować na adres przy ul. Wolności 7.

Co ważne, nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu kasy. Okienko kasowe będzie otwarte tylko i wyłącznie w budynku przy ul. Wolności 7 w następujących dniach w miesiącu:

– 4, 5 w godzinach od 7.30 do 9.00

– 10 w godzinach od 7.30 do 9.00

– 20,21,22 w godzinach od 7.30 do 14.30

– 27,28 w godzinach od 7.30 d0 10.00

Jeżeli wyznaczony dzień wypada w dzień wolny od pracy, kasa będzie czynna w następny dzień roboczy.