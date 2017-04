Przełomowy czas

W czerwcu 1938 roku otwarto murowaną bramę wjazdową do Zakładów Południowych. Aby ją przekroczyć trzeba było posiadać specjalną przepustkę. Przejście przez nią było pilnowane przez zakładową straż. Cały teren Zakładów Południowych otoczono metalowym parkanem jeszcze w 1937 roku. 1 marca 2017 roku bramę otwarto, nikt nie pilnuje już wejścia na teren dawnej Huty. Skończył się czas dawnych Zakładów Południowych, skończył się czas dawnej Huty.

Teraz można bez przeszkód poruszać się po drogach dawnej Huty, fotografować obiekty i wspominać ten zakład, który w istocie był wcale dużym miastem. Dziś stalowowolska Huta wyraźnie się skurczyła, zajmuje niewielki obszar. W XXI wieku zaczął się na dobre wykup przez prywatne firmy majątku gromadzonego przez Hutę przez dziesiątki lat. Na jej terenach zaczęły powstawać nowe prywatne zakłady. Dzisiejsza Huta Stalowa Wola w stosunku do dawnej jest produkcyjnym karłem zatrudniającym niespełna 900 pracowników. A był czas, że w stalowowolskiej Hucie pracowało bez mała 22 tysiące ludzi.

Regres

Na początku lat 60. Zeszłego wieku Huta wciąż przeżywała trudny okres, który zaczął się w drugiej połowie lat 50., kiedy znacznie zmalała produkcja wojskowa. W 1963 roku w Hucie pracowało prawie tyle samo ludzi co dziesięć lat wcześniej. I Huta nie miała ustalonego, perspektywicznego planu, który pozwalałby na wykorzystanie potencjału ludzkiego, a przede wszystkim wytwórczego. Jej zastój odbijał się również na rozwoju miasta. Budowano znacznie mniej mieszkań.

W Hucie produkowano krótkie serie różnych wyrobów, które nie zapewniały rozwoju zakładu. W programie znajdowały się maszyny rolnicze, sprężarki, wózki akumulatorowe, prasy hydrauliczne, próbowano podjąć produkcję samochodów, jeszcze montowano trochę sprzętu wojskowego, ale na daleko mniejszą skalę niż na początku lat 50. Zaczęły wchodzić do programu maszyny górnicze, które wedle centralnych władz miały zdominować program wytwórczy Huty. W miarę stabilna była sytuacja części hutniczej „Stalowej Woli”. Na początku lat 60. władze centralne naciskały przemysł, aby produkował jak najwięcej na eksport. Zakład Mechaniczny Huty nie miał właściwie czym handlować z zagranicą, eksportowano głównie wyroby hutnicze.

Przełom

Rok 1973 był przełomowy dla Huty. Zaczęto produkcję ciągników gąsienicowych na licencji Harvestera. Huta związała się współpracą kooperacyjną z zachodnimi firmami: angielskimi Jones i Coles, amerykańskimi Harvester i Clark oraz zachodnioniemiecką Stetter. Pełną parą ruszył Kombinat Huta Stalowa Wola powołany do życia w październiku 1972 r. Ojcem gruntownych zmian w produkcji Huty był Zdzisław Malicki, który został powołany na dyrektora naczelnego na początku marca 1965 r. Huta zaczęła produkować maszyny budowlane. Zanim ruszył program maszyn budowlanych…

Relacja pierwsza Zdzisława Malickiego

Od początku brałem udział w opracowywaniu programu maszyn górniczych, który miał w początku lat sześćdziesiątych objąć Hutę. Uchwały rządu w tej sprawie były śmiałe i dalekosiężne. Mieliśmy zamiar kupić licencję na stojaki hydrauliczne do kopalni od angielskiej firmy „Dawty”. Znalazłem się w grupie negocjacyjnej, która wyjechała do Anglii w 1961 roku. Sądziłem wtedy, że dojdziemy do porozumienia z Anglikami. Opłata za licencję była nieduża, wartość jednej ściany obudów górniczych stanowiłaby należną opłatę. W Anglii zapoznaliśmy się z technologią, obejrzeliśmy kopalnie. Tam spotkałem inżyniera Polaka, który oprowadzał nas po kopalni. Pokazywał obudowy i urządzenia do mechanizacji górniczych prac, po cichu informując nas o wadach i zaletach. „Teraz mnie zapraszają – powiada – a jutro nawet mi się nie ukłonią”. Tak mówił o Anglikach. Program mechanizacji górnictwa był, jak na polskie warunki, potężny. Licencji nie kupiliśmy, ale bez rozwiązań angielskich uruchomiliśmy w Stalowej Woli produkcję obudów kopalnianych MOP i OSM. Mogliśmy ich produkcję znacznie zwiększyć, zresztą mogliśmy produkować maszyny i urządzenia do mechanizacji prac na przodku kopalni (kombajny, wrębiarki). Okazało się, że program maszyn górniczych został wyraźnie zaniżony i małe było zapotrzebowanie na maszyny górnicze. Kopalnie nie zamawiały maszyn w takich ilościach, jakie mogliśmy wytworzyć. Rozmawiałem z wiceministrami górnictwa, prowadziłem rozmowy w górniczych biurach projektowych, aby przygotowano nasze maszyny do wymagań eksportowych. Stalowa Wola nie była przecież projektantem tych maszyn, które montowaliśmy dla górnictwa. W 1967 roku podjąłem ostatnią próbę rozmów. Jeśli moi rozmówcy nie podejmą sprawy eksportu naszych wyrobów górniczych, to Huta przejdzie na inną produkcję. Wtedy mieliśmy świadomość, że rynek krajowy jest za szczupły. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, o tym się przekonaliśmy, nie miało dla nas koncepcji co produkować. Nie powiedziało nam nic, uznaliśmy, że musimy sami działać. Mamy program maszyn górniczych wraz ze stosowną uchwałą rządu (nie realizowaną), turbosprężarki, maszyny hutnicze o niepewnym programie… W lutym 1967 roku minister Janusz Hrynkiewicz był w Stalowej Woli. Zapewnił nas, że programy wytwórcze jakie posiada Huta są solidne, pewne i będą realizowane. W marcu 1967 roku do Huty przybył wiceminister przemysłu maszynowego Jan Chyliński i powiedział, że mają dla nas propozycję: nowa specjalizacja – maszyny budowlane. Argumentowali, że budownictwo będzie się rozwijać. Zapytałem Chylińskiego z czyjego ramienia przyjeżdża do Stalowej Woli. To pytanie go ubodło, bo on przyjeżdża z programem dla Stalowej Woli, a tu jego obcesowo pytają. Chyliński ze współpracownikami mówili tak: „Jest Perkowski, który stawiał na nogi stocznie, teraz przechodzi do Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych. Jest to człowiek prężny, odważny w podejmowaniu decyzji. Z nim możecie współdziałać i zrobić coś dobrego”. Była to jednak słaba rekomendacja… Rozmowa zakończyła się właściwie niczym. Chyliński ze swoimi ludźmi nastawiony był na sprzedaż w kraju, a ja chciałem czegoś więcej. Ale wiedziałem, że trzeba wziąć się do roboty z Perkowskim i z nim omówić program, asortyment itd. W Warszawie i Stalowej Woli zapoznałem się z propozycjami. Po analizie i uzgodnieniach, że naszą podstawą będzie eksport, a nie rynek krajowy, doszliśmy do porozumienia. Perkowski zapoznał się z zakładem. Uznaliśmy, że ryzyko należy podjąć, tym bardziej, że odpadła nam produkcja wojskowa. Zdecydowaliśmy się na maszyny budowlane upatrując w niej szansy. Ale był szkopuł: należało pozbyć się maszyn górniczych. Resort w tym przypadku pomóc nam nie mógł oprócz werbalnego wsparcia. Całe ryzyko wzięliśmy na siebie. Wykorzystaliśmy, że kopalnie na czas nie złożyły zamówień, więc zabroniłem zamawiać materiałów na produkcję maszyn górniczych. Jeden z moich dyrektorów, Kałuża, cały czas twierdził, że to dla mnie źle się skończy. Przyszło do nas polecenie z Komisji Planowania kierowanej przez nasze ministerstwo, że mamy maszyny górnicze robić. Odpowiedzieliśmy, że nie mamy materiałów, brakuje nam potencjału produkcyjnego, że musimy wzmocnić obróbkę maszynową. Nasze odwołanie nie odniosło skutku w Komisji Planowania. Wówczas zaproponowaliśmy, aby przydzielono nam materiały, z którymi zawsze były kłopoty, odlewy do maszyn górniczych miał załatwić resort górnictwa. Chyliński awanturował się, że nie chcemy produkować maszyn górniczych, a ja mu na to: „Najpierw proponujecie produkcję maszyn budowlanych, a teraz wcale się tym nie interesujecie”. Wyczułem pismo nosem, chodziło o szybkie działanie. Mieliśmy program koparek mechanicznych i podwozi do koparek montowanych w warszawskich zakładach im. Waryńskiego. Musieliśmy pokazać jak potrafimy szybko uruchomić nową produkcję. Z ówczesnym sekretarzem PZPR w Hucie, Szkrabą, udaliśmy się do Jaszczuka, który w KC PZPR zajmował się przemysłem i gospodarką, z prośbą o interwencję w sprawie odlewów na produkcję koparek. Jaszczukowi przedstawiliśmy program maszyn budowlanych i on przyznał nam rację, że chcemy tę branżę rozwijać. Po rozmowie z Jaszczukiem sporządziłem notatkę, w której padło stwierdzenie o maszynach budowlanych. Przesłaliśmy ją do resortu i wiceminister Chyliński obraził się. Ale myśmy poszli już va banque. Jaszczukowi potem wypominali górnicy, że zgodził się na zaprzestanie produkcji maszyn górniczych w Stalowej Woli. Sprawa maszyn górniczych faktycznie została rozstrzygnięta w 1968 roku. Powoli kończyliśmy ich produkcję decydując w tej kwestii za rząd. Wchodziły na dobre maszyny budowlane, które zapewniały rozwój zakładu, a takiej szansy wyroby dla górnictwa nie stwarzały.

Relacja druga

W latach 1961-1965 prowadziliśmy rozmowy z Jugosławią na temat licencji ciągników gąsienicowych. Rozmowy te wiedliśmy pod auspicjami Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Mechanicznych. Ta produkcja wpisywała się w pełni w nasz park maszynowy jaki mieliśmy. W 1968 roku zaczęliśmy nową drogę pod parasolem koparki KM-602 i tym asortymentem mieliśmy zaprezentować dynamikę wzrostu. Rozpoczęliśmy wytwarzanie ładowarek Ł-3 wedle dokumentacji konstrukcyjnej wrocławskiej „Fadromy”. To miał być początek maszyn hydraulicznych. Wiedzieliśmy, że koparki jako maszyny mechaniczne są bez perspektyw, ładowarki mają przyszłość, ale nie mieliśmy dobrych opracowań konstrukcyjnych… W 1970 roku opracowując plan 5-letni wstawiliśmy uruchomienie produkcji ciągników gąsienicowych. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych wyśmiało nas i jego dyrektor generalny Perkowski kazał tę pozycję z programu usunąć. Zjednoczenie twierdziło, że nie mamy możliwości, aby taką produkcję uruchomić, a przecież mieliśmy doświadczenie w produkcji wozów bojowych dla Łabęd. Radziecki wiceminister przemysłu naftowego był w 1970 roku. W notatce sporządzonej dla ZPMB stwierdził, że chciałby zamówić w Polsce ciągniki gąsienicowe i układacze rur o uciągu 18 ton na haku. Rosjanom zależało na czasie. Gdy notatka trafiła do naszego resortu i do Komisji Planowania wtedy uruchomiono działanie. ZPMB uznało wówczas, że możemy ciągniki produkować. I sprawa zaczęła się rozkręcać. Ze Zjednoczenia wysłano przez PHZ Bumar zapytania do wielu światowych w sprawie produkcji na licencji. Przyszły grzecznościowe odpowiedzi albo w ogóle nie odpowiadano na nasze zapytania. Przysłały odpowiedzi Komatsu, Caterpillar, International Harvester Co., Allis Chalmers. Sprawa utknęła. Gdy przyjechał do Stalowej Woli dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych Bohdan Perkowski odbyła się zasadnicza rozmowa. Zarzuciłem mu, że sprawę zaniedbuje, że pisemnie nie załatwia się takiej sprawy, ale trzeba po prostu pojechać i ewentualnych kontrahentów sprowadzić do Polski i do Huty. Niech zobaczą czym dysponujemy. Perkowski powiedział, że nie może sobie pozwolić na taki wypad na cały świat. Podniósłby się wielki wrzask. Stwierdziłem, że Perkowski może wyjechać beze mnie, za to ze Skrzatem (dyr. techniczny – przyp. autora). Ja miałem stanowić swego rodzaju ubezpieczenie. I pojechała ta wycieczka. Po wizytach w firmach światowych, pozostały tylko dwie, które wchodziły w rachubę: Allis Chalmers i International Harvester Co. Konsul handlowy z Chicago Tadeusz Kamiński zainteresował się sprawą i zaczął aktywnie działać. Miał pewne układy z Harvesterem, zresztą za jego sprawą William Mac Illvaine był wcześniej w Polsce zorientować się w jakiej dziedzinie przemysłowej będzie można z polskimi zakładami współpracować. Allis Chalmers stawiał wygórowane warunki, nowa dokumentacja na ciągniki, 15 mln dolarów, nie chciał od nas nic kupować, ale pobierać opłaty royality. Harvester poszedł jednak na współpracę. Zobowiązywał się, że będzie kupować więcej niż wynoszą nasze zobowiązania licencyjne. Potem przybyła delegacja amerykańska do Polski, wiceprezydent Voss, Laegeleer, Mac Illvaine… W Bumarze prowadziliśmy rozmowy – ja, Skrzat i Zioło (ówczesny dyrektor eksportu – przyp. autora). Kilka dni trwały negocjacje. Z Vossem ustaliliśmy kryteria współpracy, przyjął go minister Wrzaszczyk. Potem we wrześniu 1972 roku odbyła się ratyfikacja umowy w biurze gubernatora stanu Illinois. Z naszej strony przy ratyfikacji był Skrzat. Ale jeszcze trzeba dodać, że przed ratyfikacją umowy byliśmy w Związku Radzieckim, przyjął nas wicepremier. Strona rosyjska stwierdziła, że rezygnuje z ciągników. Wtedy Związek Radziecki podjął decyzję o budowie nowego zakładu ciągników gąsienicowych w Czeboksarach. Doszło między nami do starcia, bo Rosjanie nie chcieli być odbiorcami naszych wyrobów, gdy tymczasem myśmy już sprawę licencji rozegrali. Sytuacja była nieprzyjemna, ale mimo wszystko podjęliśmy się produkcji bez radzieckich gwarancji zakupu naszego wyrobu. Nie mogliśmy wejść na rynek radziecki, zresztą Rosja chciała 1,5 – 2 tys. ciągników, a tego dostarczyć nie mogliśmy. Jeszcze jedna sprawa. Gdy rozmawialiśmy z Colesem na temat produkcji żurawi nawiązałem kontakt z Caterpillarem, producentem maszyn budowlanych i ciągników gąsienicowych. Przyjęto nas bardzo ładnie, ale w rozmowach padały ogólniki. Naciskani przez nas powiedzieli mniej więcej tak: „Kupcie dwa ciągniki, zróbcie na ich podstawie dokumentację i nikt nie będzie dochodził swoich praw”. Nie traktowali nas poważnie…

Mimo że Huta stała się potentatem w produkcji maszyn budowlanych w tym ciągników gąsienicowych, Z. Malicki uważał, że wyprowadzanie produkcji wojskowej z Huty, jakie szczególnie zarysowało się na początku lat siedemdziesiątych, może skutkować zastojem technologicznym i obniżeniem produkcyjnej dyscypliny a także spadkiem jakości produkcji. W 1973 roku podjął skuteczne starania o umieszczenie w Hucie produkcji Wojskowej na dużą skalę, wielkoseryjna. W następnym roku w Hucie zmontowano pierwszy bojowy gąsienicowy transporter opancerzony.