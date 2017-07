Przejechał na czerwonym świetle i uciekał przed policją

Policjanci stalowowolskiej drogówki interweniowali wobec mężczyzny, który jadąc volkswagenem nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie kontroli okazało się, że samochód nie posiada aktualnych badań technicznych. 58-latek za swój czyn odpowie przed sądem. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet 5 lat pozbawienia wolności.

2 lipca około godz. 10.30, policjanci ze Stalowej Woli pełnili służbę na trasie Podskarpowej. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, jak kierowca volkswagena passata przejeżdża skrzyżowanie ulicy Podskarpowej z ulicą Brandwicką na czerwonym świetle. Policjanci ruszyli w pościg i podali sygnały do zatrzymania kierującemu volkswagenem. Kierowca zlekceważył polecenie do zatrzymania i jechał w kierunku Stalowej Woli.

Funkcjonariusze kontynuowali pościg, zrównali się z uciekającym kierowcą i tarczą do zatrzymania pojazdów podali sygnał do zatrzymania. I to polecenie kierowca zignorował. Policjanci wyprzedzili volkswagena i stopniowo zmniejszali prędkość, aż do momentu zatrzymania pojazdu.

Po wylegitymowaniu okazało się, że kierowcą volkswagena był 58-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy. Na pytanie policjantów, dlaczego nie zatrzymał się do kontroli 58-latek odpowiedział, że przecież nie musi tego robić. Policjanci zatrzymali mężczyźnie dowód rejestracyjny, bo samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych. Teraz mężczyzna za swój czyn odpowie przed sądem. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.

Policjanci przypominają, że od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do policyjnej kontroli jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.