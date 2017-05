Przegrali z wiatrem

Na stadionie Resovii rozegrano rundę eliminacyjną Drużynowych Mistrzostw Polski do lat 20 w lekiej atletyce. Na podium stanęło wieleu zawodników dwóch stalowowolskich klubów Sparty i Victorii. Inni plasowali się na miejscach punktowanych. Jednak o dobrych rezultatach mowy być nie mogło, ponieważ odbywały się one przy silnym, porywistym wietrze. Szczególnie dał się on we znaki biegaczom.

W konkurencjach kobiecych trzeci czas w biegu na 100 m na 31. zawodniczek zgłoszonych do tej konkurencji uzyskała Emila Dąbek (Victoria) – 12,36. Na 400 m najszybsza była wychowanka Sparty, a dziś Resovii Anna Sabat, ale startowała poza konkurencją. Tym sposobem najlepszy czas wśród zawodniczek do 20 roku życia uzyskała zawodniczka Victorii Wanessa Krzyżewska – 59,54. Czwarta była jej koleżanka klubowa Kamila Waliłko – 1:01,80, a piąta Weronika Kruk ze Sparty – 1:02,48. Startowało 16 zawodniczek.

W biegu na 800 m druga była Agnieszka Dybka z Victorii (2:21,96) – wygrała Emila Czapla z Resovii (2:19,49) – a szóste miejsce wybiegała Klaudia Dębiak ze Sparty (2:26,90). W skoku wzwyż szóstą wysokość uzyskała Karolina Gancarz ze Sparty (145). Sztafeta 4×100 m Victorii w składzie: Nadia Kroker, Weronika Paszko, Klaudia Waliłko, Emilia Dąbek zajęła czwarte miejsce (51,63), a sztafeta 4×400 tego klubu była druga (Wiktoria Dul, Agnieszka Dybka, Wanessa Krzyżewska, Judyta Zwolińska) – 4:09,47. Sztafeta 4×400 Sparty przybiegła na czwartej pozycji (Klaudia Dębiak, Weronika Ligas, Martyna Rębisz, Weronika Kruk) – 4:18,37.

W konkurencjach męskich lekkoatleci Victorii stawali sześć razy na podium, dwa miejsca medalowe zdobyli spartanie.

W biegu na 400 m drugie miejsce wywalczył Szymon Żywko (52,59). Wygrał Paweł Sawuła z Tiki-Taka Kolbuszowa – 52,28. Piąty był Daniel Galicia Perez – 53,48. Trójskok wygrał Kamil Pęcak z Victorii (13,95), zawodnicy Victorii byli najlepsi także w rzucie dyskiem. Tym lżejszym 1-kg najdalej rzucał Wojciech Żak (36,94) – drugi był jego kolega klubowy Jakub Galas (30,79) – a tym cięższym dyskiem, ważącym 1,5 kg, najdalej cisnął na stadionie Resovii Kacper Woźniak (43,70). Pierwsze miejsce zajęła także sztafeta Victorii 4×400 m w składzie: Stanisław Lebioda, Radosław Moskal, Daniel Galicia Perez i Szymon Żywko (3:32,11.

Tuż za podium, na miejscu czwartym znalazł się kulomiot Victorii Mateusz Kopeć (13,61), a w biegu na 1500 m piąte miejsce wywalczył Radosław Moskal (4:07,01), siódmy był Stanisław Lebioda (4:09,64). W biegu na 100 m, w którym rywalizowało 22 zawodników, szósty czas uzyskał Jakub Dechnik (11,60)

Dla Sparty medalowe pozycje wywalczyli Jan Dybka w rzucie oszczepem (46,56) oraz sztafeta 4×100 m w składzie: Jakub Hanejko, Maciej Łukaszczyk, Jan Dybka, Marcin Żak) – 50,00.

