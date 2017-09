Przegrali na inaugurację jednym „oczkiem”

Minimalną porażką rozpoczęli ligowe zmagania koszykarze Stali Stalowa Wola. W 1. kolejce II ligi grupa B drużyna trenera Bogdana Pamuły uległa w Lublinie „akademikom” z UMCS 71:72.

Był to niezwykle wyrównany mecz. W pierwszej kwarcie sytuacja na parkiecie zmieniała się jak w kalejdoskopie. Gospodarze wygrywali 10:4, ale kolejne siedem punktów zdobyła Stal. Chwilę później AZS ponownie odskoczył na kilka „oczek” (17:11), ale na minutową przerwę zwycięsko schodziła nasza drużyna, prowadząc po 10. minutach 21:19.

W drugiej kwarcie skuteczniejsi byli koszykarze trenera Pamuły. Po „trójce” Łabudy i dwóch takich samych rzutach Koniecznego oraz jednym Zaguły, Stal po 20. minutach wygrywała 44:38. To prowadzenie utrzymał nasz zespół do ostatniej minuty. Po celnym rzucie „za trzy” Wydry AZS objął jednopunktowe prowadzenie 71:70. Do końca meczu pozostawało 32 sekundy. Wyrównał z linii rzutów wolnych Zaguła, jednak za chwilę jeden z dwóch rzutów wolnych wykorzystał Wiśniewski. Stal miała 10 sekund na przeprowadzenia akcji i oddanie rzutu, który zapewniłby jej końcowy sukces. Niestety, ta sztuka stalowcom się nie udała i z wygranej mogli się cieszyć zawodnicy z Lublina.

AZS UMCS Lublin – STAL Stalowa Wola 72:71 (19:21, 19:23, 17:14, 17:13)

AZS: Marcinaik 17 (2c3, 8 zb.), Wiśniewski 14 (13 zb.), Myśliwiec 9, Wydra 8 (1×3), Stefaniuk oraz Jagoda 17 (2×3), Sobiech 2, Jaworski 1, Muda.

Stal: Zaguła 29 (2×3), Kaczmarski 14 (1×3), Partyka 4, Bandyga 2, Pogoda 0 oraz Konieczny 12 (4×3), Łabuda 6 (2×3), Nowak 4, Tabor, Buczek.

Sędziowali: Piotr Stepaniuk, Mateusz Kryśko.

W innych meczach 1. kolejki: ŁKS – Hutnk Warszawa 77:57, Rsa Sport Radom – Sokół Ostrów Maz. 64:67, Syntex Księżak Łowicz – Żubry Białystok 71:81, mecze: Tur Basket Bielsk Podlaski – Legia II Warszawa i Dziki Warszawa – TBV Start II Lublin odbędą się 27 września