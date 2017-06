Przedszkolaki dobrze znają wiersze Juliana Tuwima

[Zdjęcia] Dużo uśmiechu i radości, wzajemna współpraca oraz moc atrakcji – tak było podczas wspólnej zabawy „Bawimy się wierszami Juliana Tuwima” zorganizowanej w poniedziałek 12 czerwca przez Przedszkole nr 5 w Stalowej Woli.

– Dzisiejsze wydarzenie łączymy z dziewiątą rocznicą nadania imienia Juliana Tuwima naszemu przedszkolu. Jest to okazja do wspólnej zabawy z dziećmi z wszystkich przedszkoli ze Stalowej Woli. Nasze dzieci bardzo radośnie i niecierpliwie czekały na tę uroczystość już od Dnia Dziecka, ponieważ wiedziały, że będzie to fajna przedłużona zabawa – mówiła Teresa Kochan, dyrektor Przedszkola nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli.

Specjalnie na to wydarzenie dzieci przygotowały inscenizacje do takich wierszy Juliana Tuwima jak: „Spóźniony słowik”, „Abecadło”, „Okulary” czy „Ptasie radio”. Z bardzo dużym zaangażowaniem przedszkolaki wzięły udział w konkurencjach na placu zabaw. Bez problemu poradziły sobie z ułożeniem puzzli na czas czy odnalezieniem rekwizytów nawiązujących do wierszy Juliana Tuwima. Wszystkie zadania odbyły się w formie zabawy.

Wszystkie dzieci wzięły również udział we wspólnej inscenizacji „Rzepki” Juliana Tuwima.

Prawdziwą niespodzianką i zarazem największym punktem programu był pokaz iluzjonisty.