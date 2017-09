Przebudują trzy linie kolejowe

Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej Polsce, skrócenie czasu przejazdu pociągów, budowa 3 nowych przystanków, lepsza obsługa na stacjach i przystankach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do przebudowy 66 – kilometrowej trasy Stalowa Wola – Tarnobrzeg / Sandomierz – Ocice / Padew. Ogłoszony jest prze-targ na dokumentację projektową dla inwestycji szacowanej na ponad 330 mln zł.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej trzy linie kolejowe: nr 25 na odcinku Sandomierz – Padew Narodowa (linia jednotorowa), nr 74 na odcinku Sobów – Stalowa Wola Rozwadów (linia dwutorowa) oraz nr 78 na odcinku Sandomierz – Grębów (linia jednotorowa), to łącznie ponad 66 km linii. Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

– Modernizacja linii kolejowych we wschodniej Polsce stanowi jeden z ważnych celów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W Krajowym Programie Kolejowym na liście podstawowej jest dziewięć projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia o wartości prawie 2,2 mld zł. Efektem prac na trasie od Stalowej Woli do Sandomierza i Tarnobrzega oraz dalej w kierunku Ocic, do stacji Padew będzie większa dostępność mieszkańców do kolei, łatwiejszy dojazd do szkół i do pracy – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK planują budowę 3 nowych przystanków w miejscowościach: Sobów, Kępie Zaleszańskie oraz Ocice. Nowe lokalizacje peronów umożliwią mieszkańcom okolicznych gmin i osiedli sprawniejszy dostęp do pociągów. Podróżujący koleją w regionie skorzystają także z 8 przebudowanych stacji i przystanków, m.in. w Tarnobrzegu, Chmielowie i Baranowie Sandomierskim. Perony będą wyższe, przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Komfort podróżowania poprawią montowane na peronach wiaty, ławki oraz gabloty z rozkładem jazdy.

Po zakończeniu realizacji inwestycji możliwe będzie przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich na odcinkach Padew Narodowa – Chmielów oraz z Sandomierza do Grębowa przez linię kolejową nr 78. Czas przejazdu najszybszych pociągów między stacjami Padew Narodowa i Stalowa Wola Rozwadów Towarowa wyniesie nieco ponad 30 min. Składy pasażerskie pojadą z prędkością max. 120 km/h, a składy towarowe 80 km/h.

Do prowadzenia ruchu z wyższą prędkością zostaną dostosowane obiekty inżynieryjne – zmodernizowane zostaną 4 mosty i 63 przepusty. Kolejne 11 obiektów będzie podlegać remontowi. Dzięki wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych poprawi się poziom bezpieczeństwa. Liczba przejazdów oraz zakres planowanych prac zostaną określone na etapie dokumentacji projektowej.

Prace projektowe dla projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew” zaplanowano na lata 2018 – 2020, a budowlane na lata 2021 – 2022. Koszt dokumentacji projektowej oszacowano na ok. 15 mln zł. Wartość całego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi ponad 330 mln zł.