Przebudują drogę biegnącą do Sanu

W Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę na przebudowę drogi w Rudniku nad Sanem. Za nieco ponad 191 tysięcy złotych poprawiony zostanie blisko 250 metrowy odcinek drogi powiatowej Bieliny – Rudnik.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm z liderem PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz partnerem PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

– Koszt inwestycji wyniesie 191 tysięcy 774 złotych, z czego 80 procent to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania przebudowane zostanie 0,245 km drogi, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy wszystkich uczestników ruchu – wyjaśniają powiatowi urzędnicy.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem to przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku już początkiem listopada.