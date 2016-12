Przebudowa ul. Chopina w Rudniku nad Sanem zakończona

23 grudnia oddano do użytku przebudowaną drogę wraz z kanalizacją na ul. Chopina w Rudniku nad Sanem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.

Koszt realizacji zadania wyniósł 790.688,72 zł, z czego 612.409 zł to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 89.139 zł pochodziło ze środków gminy Rudnik nad Sanem, a pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

W ramach przebudowy ulicy wymieniono konstrukcję nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, przebudowano nawierzchnię obustronnych chodników oraz przebudowano kanalizację deszczową.

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawi stan drogi, w wyniku czego, ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

– Wykonana nawierzchnia drogi wraz z chodnikami poprawi estetykę oraz bezpieczeństwo korzystających z przychodni zdrowia i apteki. Ulica ta, to jedyne połączenie z ważnym zakładem pracy, jak również z planowaną strefą ekonomiczną i podkreśla wicestarosta Adam Mach.

