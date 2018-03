Prowizorka na szkolnej strzelnicy

Najwyższa Izba Kontroli nie pozostawiła suchej nitki na działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć ze strzelectwa sportowego. Sama strzelnica miała zostać wykonana nielegalnie. Biegli stwierdzili też, że niektóre wiatrówki miały większą od dopuszczalnej siłę wyrzutu pocisku. To właśnie na tej strzelnicy 23 maja 2016 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym 16-letni uczeń stracił wzrok w lewym oku.

Kontrola szkolnych strzelnic została podjęta przez NIK m.in. właśnie po tym zdarzeniu. Oprócz stalowowolskiej „budowlanki”, kontrolerzy wzięli pod lupę również szkoły w Rzeszowie, Jedliczu, Miejscu Piastowym, Lesku i Krośnie.

W przypadku stalowowolskiej „budowlanki” ocena NIK była negatywna. Szkolna strzelnica została urządzona w piwnicach budynku praktycznej nauki zawodu. Na jej potrzeby zaadaptowano pomieszczenie, w którym wcześniej znajdowała się biblioteka. NIK stwierdziła, że „prace adaptacyjne zostały wykonane bez projektu, we własnym zakresie przez szkołę, w ramach praktycznej nauki zawodu”...

