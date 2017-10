Promocja książki „Przechodniu, pochyl czoła”

[ZDJĘCIA] Po 12 latach nakładem Wydawnictwa Sztafeta ukazało się drugie, uzupełnione wydanie książki Dionizego Garbacza „Przechodniu, pochyl czoła”. Z inicjatywą wznowienia publikacji wyszedł Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola.

Uroczysta promocja książki odbyła się 19 października w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Zdaniem Zbigniewa Markuta, prezesa ŚZŻAK Koła Obwodu Nisko – Stalowa Wola, „Przechodniu, pochyl czoła” to jedna z najważniejszych książek dotyczących historii obecnych powiatów stalowowolskiego i niżańskiego.

– Tablice, obeliski, a nawet pomniki nie opowiadają wszystkiego, co się kryje za napisami, jakie wydarzenia upamiętniają i jakich ludzi. Książka ma uzupełnić tę lukę w wiedzy mieszkańców regionu, a także tych, którzy są dziejami tej niewielkiej ojczyzny zainteresowani – napisał Dionizy Garbacz we wstępie do książki.