Prokuratura ujawnia wizerunek Mariusza C.

Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli nadzoruje śledztwo PR 1 Ds 29.2017.D przeciwko Mariuszowi C. podejrzanemu m. in. o przestępstwa podżegania do wykonania podstępem nagich zdjęć małoletniej, tj. czyn z art. 18 § 2 kk w zw. Z art. 191a§ 1 kk, fałszywego oskarżenia oraz fałszywych zeznań dokonanych w warunkach recydywy, tj. z art. 234 kk i art. 233 §1 kk w zw. Z art. 11 §2 kk w zw. Z art. 64 §1 kk.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 19 czerwca 2007 roku sygn. II K 328/06 Sądu Rejonowego w Stalowej Woli m. in. za wielokrotne wykorzystanie seksualne małoletniego, na Mariusza C. nałożony został obowiązujący aktualnie zakaz przebywania w środowiskach małoletnich i miejscach przebywania małoletnich, a także zakaz kontaktowania się z małoletnimi poniżej lat 15.

Z uwagi na ważny interes społeczny Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli wyraził zgodę na ujawnienie wizerunku Mariusza C.

Wobec powyższego, proszę o zgłaszanie się do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli (tel. 15 840 27 00), bądź do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli (tel. 15 877 33 10) osób, które od dnia 17 lipca 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2017 roku widziały widniejącego na zdjęciu mężczyznę, jak rozmawia lub nawiązuje w inny sposób kontakt z małoletnimi poniżej lat 15, ewentualnie przebywa w pobliżu lub na terenie szkół, przedszkoli, placów zabaw, a także innych miejsc przebywania małoletnich, zwłaszcza na terenie Stalowej Woli oraz Gminy Pysznica.

Info: Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu