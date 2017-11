Profesora Drozdowskiego nowa książka o Piłsudskim

15 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie promocyjne książki prof. Mariana Marka Drozdowskiego pt. „Józef Piłsudski (1867-1935) myśl i działalność polityczna”.

Książka ukazała się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Patronat nad wydawnictwem objął poseł Rafał Weber oraz senator Janina Sagatowska.

Obecny na spotkaniu promocyjnym prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że pierwszą osobą, która otrzymała książkę był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który gościł w naszym mieście 11 listopada. - Ta książka, jak sam tytuł i podtytuł mówią, łączy w sobie dwie wielkie osobowości dwudziestolecia międzywojennego, wywalczenia niepodległości i kontynuowania tej niepodległości. Pierwszą z tych osób jest marszałek Józef Piłsudski, który stał się twórcą i ojcem niepodległości, a później przez swoje działania polityczne i wojskowe wzmacniał tę niepodległość budując również autorytet państwa. Druga osoba to Eugeniusz Kwiatkowski, wielki autorytet cywilny i polityczny, twórca siły gospodarczej polski II Rzeczpospolitej – mówił Lucjusz Nadbereżny rekomendując książkę prof. Drozdowskiego.

Za spotkaniu promocyjnym zjawiło się sporo młodych ludzi, co skomentował poseł Rafał Weber: - Cieszę się z obecności na Sali młodzieży, bo to młodzież po nas będzie przejmowała pałeczkę przekazywania wiedzy o ważnych wydarzeniach naszego kraju. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim młodym osobom, uczniom, którzy są obecni na tej sali, wykorzystajcie to spotkanie z panem profesorem jak najlepiej, jest on naprawdę skarbnicą wiedzy jeżeli chodzi o osobę marszałka Piłsudskiego i o naszym mieście Stalowej woli, ale przede wszystkim o Centralnym Okręgu Przemysłowym – mówił Rafał Weber.

Sam autor zachęcał do lektury swojego dzieła takimi słowami: - Każdy z nas historyków stara się zadać nowe pytania pod adresem badanych wydarzeń historycznych i nie ukrywam, że i ja starałem się wobec tych setek tysięcy książek, artykułów o marszałku zadać swoje pytania, Takie jak np.: jak marszałek starałby się rozwiązać nasze trudne problemy w stosunkach polsko-ukraińskich, jak starałby się rozwiązywać problemy w stosunkach polsko–litewskich, polsko– rosyjskich, czy wobec Unii Europejskiej – mówił prof. Mariana Marka Drozdowskiego.