Profesor Krystian Lebioda

Efektowne zwycięstwo odnieśli piłkarze czwartoligowego Sokoła Nisko. Drużyna trenera Artura Lebiody pokonała przed własną widownią Błękitnych Ropczyce 4:0.

Gospodarze natarli już od pierwszego gwizdka arbitra i bardzo szybko udokumentowali swoją przewagę zdobyciem bramki. Po podaniu Krystiana Lebiody bramkarza przyjezdnych pokonał mocnym uderzeniem Marcin Tur. Chwilę później filigranowy napastnik Sokół mógł podwyższyć wynik, ale tym razem górą po jego uderzeniu był Kosiba. Bramkarza z Ropczyc nie miał jednak nic do powiedzenia przy strzale Jacka Maciorowskiego. W 6. minucie doświadczony defensor Sokoła wykorzystał dokładne podanie od Krystiana Lebiody. Sokół prowadził dwoma golami i wciąż atakował. W 10. minucie Kosiba uchronił swój zespół przed utratą trzeciej bramki – strzelał Wojciech Tyczyński – a chwilę później po uderzeniu Jacka Stępnia, piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Kolejnej sytuacji podbramkowej niżanie nie zaprzepaścili. W 23. minucie Tyczyński po raz czwarty w tym dniu zmusił Kosibę do wyjmowania piłki ze swojej bramki. Do końca pierwszej połowy Sokół atakował i stwarzał sobie dogodne okazje bramkowe, ale żadnej już nie wykorzystał.

Ale już dwie minuty po przerwie wynik podwyższył najlepszy gracz tego meczu, Krystian Lebioda. Pomocnik Sokoła ograł bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki. Więcej goli kibice zgromadzeni na stadionie w Nisku nie oglądali, ale chyba tylko dlatego, że ich drużyna albo zadowoliła się wysokim prowadzeniem, albo też dlatego, że postanowiła wykazać dla rywala dużo miłosierdzia…

Sokół Nisko – Błękitni Ropczyce 4:0 (3:0)

1-0 Tur (4), 2-0 Maciorowski (6), 3-0 Tyczyński (23), 4-0 Lebioda (49)

Sokół: Wietecha – Pliszka, Maciorowski, Woźniak (68 Tabaka), Wojtak (68 M.Szpyra) – Tyczyński, Sudoł (75 Bednarz), Stępień (73 Kowal), Lebioda (73 Kołodziej), Niedziałek (75 Powęska), Tur.

Błękitni: Kosiba – Hirka (86 Ochał), Sulisz, Waszczuk, Sulisz, Bonowicz (76 Przydział), Kozioł (46 Kot) Kukla (46 Saj), Świetoń, Orzech, Piwowar, Darłak (68 Zawiślak).

Sędziował Dominik Paul (Leżajsk). Żółte kartki: Tyczyński, Sudoł, Kowal, Tur – Orzech, Piwowar, Kot. Czerwona kartka Kowal (druga żółta, już po zakończeniu meczu). Widzów 100.