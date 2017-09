Produkty HSW na międzynarodowych targach w Kielcach

[ZDJĘCIA] Od 5. do 8. września w Kielcach odbywa się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na tych największych w Europie środkowo-wschodniej targach branży zbrojeniowej nie mogło zabraknąć produktów Huty Stalowa Wola.

HSW jest jednym z 618 wystawców, którzy przyjechali w tym roku do Kielc aż z 27 krajów, w tym z: Danii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Korei Południowej, a nawet z Australii.

Odwiedzający tegoroczne MSPO w Kielcach, pośród wielu ekspozycji prezentujących pełen przekrój produktów branży zbrojeniowej, mogą zobaczyć także najnowocześniejszą broń artyleryjską i pancerną pochodzącą z HSW. Hutę Stalowa Wola reprezentują w tym roku: samobieżny moździerz Rak, haubica na podwoziu gąsienicowym Krab i zmodyfikowany prototyp samobieżnej haubicy na podwoziu kołowym Kryl. HSW przygotowała też premierę – we wtorek 5. września, po raz pierwszy pokazany został nowy, pływający bojowy wóz piechoty BWP (model) z prototypem zdalnie sterowanego systemu wieżowego. Nowy bojowy wóz piechoty jest przygotowywany w ramach programu „Borsuk” ze środków pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którym HSW zawarła umowę jako lider konsorcjum. Huta Stalowa Wola prezentuje na MSPO 2017 także moździerz SPEAR firmy Elbit, którego produkcję planuje się uruchomić w HSW.

Międzynarodowe targi są oczywistą okazją do zaprezentowania oferty potencjalnym, przyszłym odbiorcom, ale, jak zdradził nam prezes HSW Bernard Cichocki, obecność na takiej imprezie jak MSPO w Kielcach jest ważna również z innych powodów. – Targi są także miejscem wymiany doświadczeń i informacji. Są doskonałą okazją do ważnych spotkań, bo w jednym miejscu i czasie zbiera się tu wielu kooperantów i kontrahentów z którymi współpracujemy. Możemy spotkać się z ludźmi z różnych stron Polski i świata. Na targach obecni są też przedstawiciele uczelni, a przecież także uczelnie są zaangażowane w nasze projekty. W ramach konsorcjum przy projekcie bojowego wozu piechoty zaangażowanych jest nawet kilka uczelni. Mamy tu więc okazję, żeby wymienić się informacjami, ustalić dalszy ciąg działań, żeby projekty postępowały do przodu – wyjaśnia prezes zarządu HSW S.A. Bernard Cichocki, którego spotkaliśmy na MSPO 2017 przy ekspozycji produkowanego w Stalowej Woli samobieżnego moździerza Rak.

Fotorelacja z targów MSPO 2017: