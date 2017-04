Próbował się włamać został zatrzymany

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który próbował włamać się do lokalu gastronomicznego na terenie miasta. Zaskoczony przez funkcjonariuszy został zatrzymany. Odpowie teraz za usiłowanie włamania.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 3 kwietnia, po godz. 5. Dyżurny jednostki skierował policjantów w rejon jednego z lokali gastronomicznych na terenie Leżajska, gdzie według zgłoszenia doszło do włamania. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli młodego mężczyznę, który kamieniami rozbijał szyby, aby dostać się do wnętrza baru.

Na widok policjantów, 21-latek zaczął uciekać, został jednak zatrzymany. Jak się okazało mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem.