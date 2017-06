Prezydent z absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej stalowowolscy rajcy udzielili absolutorium prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Głosowanie odbyło się bez niespodzianek, na 18 obecnych na sali radnych 17 głosowało „za”. Jako jedyny od głosu wstrzymał się radny Daniel Hausner.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą ocenę i głosowanie, odbieram to jako votum zaufania dla działań, które wspólnie podejmujemy. To był dobry rok dla budżetu miasta, to był dobry rok dla Stalowej Woli, dla umacniania pozycji Stalowej Woli jako miasta odważnego, miasta aktywnego, miasta, które inwestuje w sposób zrównoważony w cele strategiczne, cele rozwojowe, rozwiązując jednocześnie małe problemy, często leżące na chodniku, o które „potykają się” nasi mieszkańcy – mówił po głosowaniu włodarz miasta.

W ubiegłym roku dochody zaplanowane na przeszło 232 mln zł zostały wykonane na poziomie 100,44 proc. zaś wydatki określone na 244 mln zł zrealizowano na poziomie 98,16 proc. Deficyt planowany na 12 mln zł, wyniósł ostatecznie nieco ponad 6 mln zł. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku opiewało na kwotę 76 mln zł.