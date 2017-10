Prezydent Stalowej Woli o tragedii w VIVO!

Drodzy Mieszkańcy Stalowej Woli, Szanowni Państwo!

Ostatnie kilkanaście godzin w naszym mieście to czas szoku, niedowierzania, emocji, współczucia i ludzkiej złości w reakcji na niewyobrażalną zbrodnię w galerii handlowej. To czas również wielkiej solidarności z Poszkodowanymi, Rodzinami i ich bliskimi oraz świadkami tego dramatycznego wydarzenia. Po kilkunastu godzinach ciągłej koordynacji działań zabezpieczających w związku z tym tragicznym wydarzeniem, czuję się w potrzebie wyrazić swój smutek, a jednocześnie słowa wielkiej wdzięczności. Trudno oddać w jednym wpisie ludzką złość i smutek w obliczu tak przerażającej tragedii, połączone jednocześnie z wielką wdzięcznością i podziwem dla wszystkich Bohaterów ostatnich kilkunastu godzin. Pragnę poprosić wszystkich, aby zło i nienawiść, która zagościła w naszym mieście, naszą wspólną solidarną pracą jak najszybciej je opuściły. To dla nas wielkie wyzwanie oraz obowiązek, aby w obliczu tej wielkiej tragedii zbudować wśród nas jeszcze większą wspólnotę wzajemnego szacunku i wsparcia. Niech niewyobrażalne zło, którego byliśmy świadkami, zostanie wyparte przez większe dobro kierowane przez modlitwę i gesty solidarności w stronę Poszkodowanych. Jesteśmy Mieszkańcami Miasta, które ma w sobie od zawsze stalową wolę, dlatego dzisiaj proszę o wielką dobrą wolę do wspólnego działania nas wszystkich!

W imieniu Samorządu Miasta Stalowej Woli oraz wszystkich Mieszkańców przekazuję wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny zmarłej Ofiary tego ataku. Jednocześnie pragnę przekazać słowa wsparcia, solidarności i modlitewnej pamięci dla walczących wciąż o życie i zdrowie Poszkodowanych. W pierwszych słowach po tej tragedii pragnę wyraźnie podkreślić bohaterską postawę klientów galerii handlowej, którzy dokonali zatrzymania mordercy oraz przekazania go w ręce policji. Brakuje słów, które mogłyby oddać podziw dla tak heroicznego zachowania! Bez Was ten atak mógłby trwać dużo dłużej, niosąc kolejne śmiertelne żniwo nieobliczalnego zabójcy. Słowa najwyższego podziękowania kieruję także do świadków tego zdarzenia, którzy w tak odpowiedzialny i jakże odważny sposób ruszyli z pierwszą pomocą medyczną do ciężko Poszkodowanych. Gdyby nie ta postawa, natychmiastowa pomoc w tak trudnym momencie, tragiczny bilans tego wydarzenia, co mocno podkreślają lekarze, byłby dużo wyższy. Jesteście prawdziwymi Bohaterami, dzięki którym nadzieja na ocalenie życia tak ciężko ranionych Osób jest bardzo wysoka. Znam również relacje świadków mówiących o odpowiedzialnej postawie pracowników galerii handlowej udzielających pomocy oraz schronienia przed napastnikiem. Dziękuję! Mam nadzieję, że uda się wszystkie Osoby zaangażowane w tę pomoc ustalić, aby również publicznie móc docenić naszych Bohaterów. Wyjątkowych Ludzi, którzy w Stalowej Woli znaleźli w sobie tę stalową wolę do pomocy drugiemu Człowiekowi.

Koordynując pracę Miejskiego Sztabu Kryzysowego kieruję wielkie podziękowania za sprawne działanie wszystkich służb ratowniczych: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji. Natychmiast do działań przystąpił również zespół wspaniałych terapeutów ze Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, niosąc pomoc psychologiczną. Praca psychologów wciąż trwa, czekają oni również na zgłoszenia od świadków tego tragicznego wydarzenia oraz każdego, kto takiej pomocy potrzebuje. Dziękuję za przygotowanie całego harmonogramu działań wspierających pomocą psychologiczną wszystkich uczestników ataku.

Dramatyczne wydarzenia w naszym mieście wywołały olbrzymią falę solidarności oraz deklaracji wsparcia płynących z całej Polski. Kilkanaście minut po pierwszych sygnałach o ataku, otrzymałem bezpośredni telefon od Pani Premier Beaty Szydło. Po przekazaniu pierwszych rekomendacji do podległych służb odbyła się kolejna rozmowa z inicjatywy Pani Premier z zapewnieniem niezbędnego wsparcia dla wszystkich Poszkodowanych. Następne słowa wsparcia, solidarności i zainteresowania otrzymałem od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. W minionych kilkunastu godzinach nie byłem w stanie odebrać wszystkich telefonów i wiadomości, które płynęły tak z Polski, jak również z zagranicy, przekazujących słowa współczucia i wsparcia. Dziękuję! W godzinach wieczornych oceny sytuacji na miejscu oraz odprawy ze wszystkimi służbami ratunkowymi dokonała Wojewoda Podkarpacka Pani Ewa Leniart, która pozostaje cały czas w bezpośrednim kontakcie z moją osobą oraz służbami ratunkowymi. Słowa współczucia oraz deklaracje wszelkiej pomocy przekazał na moje ręce Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Wyrażając wielki smutek po tragedii, która dotknęła Mieszkańców i Gości Stalowej Woli, pragnę zapewnić o pełnej gotowości Samorządu Miasta do wsparcia w pełnym zakresie Poszkodowanych, ich najbliższych oraz świadków tego wydarzenia.

Jednocześnie zwracam się z apelem o uszanowanie godności Poszkodowanych i niepublikowanie oraz nieudostępnianie w mediach oraz portalach społecznościowych zdjęć prezentujących miejsca ataku wraz z wizerunkiem Poszkodowanych. Bardzo proszę o wyciszenie niepotrzebnych emocji, które są wynikiem powielania niezweryfikowanych informacji o stanie zdrowia Poszkodowanych. Miejski Sztab Kryzysowy, który koordynuję na bieżąco monitoruje sytuację Poszkodowanych i wszystkie istotne, rzetelne oraz sprawdzone informacje są publikowane w oficjalnych komunikatach medialnych za pośrednictwem serwisów internetowych miasta oraz oficjalnych wystąpień medialnych.

Lucjusz Nadbereżny

Prezydent Miasta Stalowej Woli