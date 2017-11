Prezydent RP Andrzej Duda rozpali V Ognisko Patriotyzmu

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – to święto wszystkich Polaków, dzień, w którym łączymy się, by dzielić się radością i dumą z ogromnego sukcesu sprzed 99 lat. W Stalowej Woli z tej okazji już od pięciu lat spotykamy się przy Ognisku Patriotyzmu. Podczas wspólnego śpiewu najpiękniejszych pieśni patriotycznych, przy żarze prawdziwego ognia rozpalamy nasze serca miłością do Polski. W tym roku w stalowowolskich odchodach weźmie udział gość honorowy – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

– Nasze tegoroczne świętowanie 11 Listopada, inaugurujące roczne przygotowanie do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jest wyjątkowe oraz historyczne. W roku Jubileuszu 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowowolskie V Ognisko Patriotyzmu rozpali osobiście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a następnie wspólnie z nami wyśpiewa piękne pieśni patriotyczne! To wielkie wyróżnienie, że pośród nas stanie Pierwszy Obywatel Rzeczypospolitej, podkreślając jednocześnie, że w obliczu historii, jesteśmy zobowiązani do budowania zgody i wspólnoty narodowej. Niech to przesłanie potrzeby porozumienia narodowego będzie dla nas wszystkich wielkim zadaniem na kolejne dni, tygodnie i miesiące do 11 listopada 2018 roku – mówi Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

V Ognisko Patriotyzmu tradycyjnie zapłonie na Placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli. Miejskie Obchody Święta Niepodległości wystartują już o godzinie 17.00. W oczekiwaniu na rozpalenie Ogniska będą trwały występy artystyczno-muzyczne.

Organizatorem V Ogniska Patriotyzmu jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli wraz z Stanisławem Sobierajem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Stalowej Woli, a także Ruch Społeczny Kocham Stalową Wolę, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Patronat honorowy nad obchodami objęli Janina Sagatowska Senator RP i Rafał Weber Poseł na Sejm RP.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBCHODÓW V OGNISKA PATRIOTYZMU

17:00 – Rozpoczęcie MIEJSKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W związku z kontrolą wszystkich uczestników Ogniska Patriotyzmu przez Biuro Ochrony Rządu, prosimy Mieszkańców i Gości o przybycie na Plac Piłsudskiego do godziny 18:00. Możliwość wejścia na Plac od godz. 16:30. W oczekiwaniu na rozpoczęcie Ogniska Patriotyzmu na Placu będą trwały występy artystyczne oraz będzie możliwość samodzielnego wykonania kotylionów.

19:00 – Rozpoczęcie V OGNISKA PATRIOTYZMU

– Wciągnięcie Flagi na maszt – Hymn Państwowy

– Przemówienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy

– Symboliczne rozpalenie ogniska przez Prezydenta RP w asyście Prezydenta Miasta oraz Harcerzy

– Śpiewanie pieśni patriotycznych

20:00 – Przedstawienie Niepodległościowe – „BO MY NIE BŁAGAMY O WOLNOŚĆ…” w wykonaniu harcerzy ZHR