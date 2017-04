Prezydent odwiedził trojaczki

Państwo Agnieszka i Grzegorz Babiraccy to młode małżeństwo z czwórką dzieci: Natalią, Zuzanną, Emilią i Wojciechem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ostatnia trójka urodziła się jednego dnia. W Wielki Piątek Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny odwiedził tych wyjątkowych małych stalowowolan.

– Narodziny dziecka to ogromna radość, a trójki to potrójne szczęście, ale też potrójna odpowiedzialność. Życzę abyście w nowym składzie stanowili zawsze szczęśliwą i zgodną rodzinę – zwrócił się do rodziców Prezydent Nadbereżny. Włodarz miasta zapewnił również, że mogą oni liczyć na pomoc ze strony samorządu.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny stwarza warunki, by uczynić miasto przyjazne rodzinie. Objął szczególną opieką zwłaszcza rodziny wielodzietne. Dlatego też wprowadzona została najniższa w Polsce stawka za śmieci dla takich rodzin w wysokości 4 zł/osobę, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w rodzinach, w których jest ponad trójka dzieci czy wypłacanie samorządowego becikowego w wysokości 1000 zł.