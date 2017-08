Prezes odchodzi, plac się zmienia

Po 43 latach pracy, ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Stalowej Woli żegna się jej obecny prezes Władysław Kiszka. – Po tylu latach trochę żal odchodzić, ale pora już na emeryturę. Niech ster Spółdzielni przejmą młodsi – mówi „Sztafecie” 67-letni prezes. Niejako na odchodne rozpoczął jeszcze wielką przebudowę spółdzielczego placu zabaw. Na razie pozostawia go „w ruinie”, ale w czerwcu 2018 r. to miejsce ma być pełne atrakcji i nie do poznania.

Prezes Kiszka pracuje jeszcze tylko do końca sierpnia. Zaczynał tu w 1974 r., jako inspektor od spraw eksploatacyjnych, gdy skromna siedziba Spółdzielni mieściła się przy ul. Żwirki i Wigury. Przez 20 lat był szefem administracji nr 3 (osiedla Flisaków, Lasowiaków, Pławo, Skarpa, Śródmieście), a od 2006 r. zasiadał w zarządzie SM jako wiceprezes ds. technicznych. Prezesem został od stycznia 2016 r…

WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ W AKTUALNYM WYDANIU SZTAFETY – NR 34