Pod pretekstem uzdrowienia przy pomocy „czarów” okradła kobietę

Tarnobrzescy kryminalni pracują nad sprawą kradzieży pieniędzy. Wczoraj oszustka pod pretekstem uzdrowienia starszej kobiety, przy pomocy „czarów”, ukradła ponad 5 tys. złotych. Policjanci apelują o ostrożność.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, by zadbali o swoich bliskich w podeszłym wieku i przestrzegali ich przed wpuszczaniem do mieszkań obcych osób.

Wczoraj ofiarą oszustki padła 89-letnia kobieta, która straciła ponad 5 tys. złotych. Około godz. 11, przed jedną z posesji położonych przy ul. Warszawskiej w Tarnobrzegu, podjechał osobowy samochód. Z pojazdu wysiadła kobieta, widzą przed domem starszą panią, zaproponowała pomoc w jej uzdrowieniu. 89-letnia kobieta wpuściła nieznajomą do domu.

„Uzdrowicielka” w trakcie „odczyniania czarów”, poprosiła o jajko, które po zawinięciu w kuchenne ścierki rozbiła ręką. Gdy je odwinęła, zdumiona 89-latka, oprócz rozbitego jajka, zauważyła jeszcze pukiel czarnych włosów. Wówczas kobieta oznajmiła jej, że wisi nad nią klątwa i jeśli zapłaci to zdejmie z niej czary.

Do przywrócenia zdrowia i szczęścia staruszki, potrzebne były wszystkie jej oszczędności. Starsza kobieta spełniła jej żądania. Gdy przekazała pieniądze, oszustka kazała jej zakopać rozbite jajko i pukiel włosów. Wykorzystując nieuwagę poszkodowanej, odjechała z pieniędzmi w nieznanym kierunku. Gdy kobieta wróciła do mieszkania, zorientowała się, że nie ma ani „uzdrowicielki”, ani gotówki w kwocie 5300 złotych.

Rysopis oszustki:

Wiek około 30 lat, wzrost 165 cm, szczupłej budowy ciała. Kobieta ubrana była w ciemne spodnie, ciemną kurtkę z kapturem, na szyi miała drobne jasne korale z wisiorkami.

Policja apeluje o rozsądek i czujność. Osoby posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt tel. (15) 851 34 33 lub całodobowo 997.