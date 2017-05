Prawnie czy bezprawnie

Na parkingu przy bloku nr 4 na ulicy Czarnieckiego w Stalowej Woli stoi znak wskazujący miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Do redakcji „Sztafety” zgłosił się jeden z naszych czytelników sygnalizując, że oznakowanie mogło zostać postawione niezgodnie z prawem. – Byłem świadkiem jak mężczyzna, który parkuje tam samochód sam sobie wbijał ten znak – mówi nasz czytelnik.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta, gdzie otrzymaliśmy informację, iż miejsce na parkingu zostało wydzielone za zgodą magistratu na wniosek jednego z mieszkańców bloku. Miejsce przeznaczone jest dla każdego uprawnionego, nie tylko dla osoby, która o to miejsce się starała. Kierowca samochodu stojącego na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych obowiązany jest do wyłożenia w widocznym punkcie stosownej karty uprawniającej do postoju na tam oznakowanym miejscu.