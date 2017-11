Pracownik socjalny pomaga, doradza, wspiera

[Zdjęcia] Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i jednostek będących w strukturach tej placówki obchodzili swoje święto. 21 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury przyznano dyplomy najbardziej wyróżniającym się pracownikom socjalnym.

Dzień Pracownika Socjalnego w Stalowej Woli obchodzony był po raz czwarty. - Podziękowania należą się pracownikom socjalnym za ich trud, wrażliwość, dobro kierowane do osób potrzebujących, do naszych klientów. Za to chcemy im podziękować. Wchodzimy w różne środowiska, gdzie nie zawsze policja chce wejść, a my musimy udzielać tego wsparcia i pomagać - mówił Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS w Stalowej Woli.

W tym roku za najlepszą pracę nagrodzeni zostali: Zofia Adler, Agnieszka Mikoś, Małgorzata Zawadzka, Barbara Lepianka, Ewa Cetnarska, Joanna Kasprowicz, Marzena Stelmach, Maria Kędzierawska, Barbara Kopeć, Wiesława Szymańska, Ewa Wierny, Katarzyna Foltarz, Anna Rychlak, Elżbieta Małkowicz, Małgorzata Głąb, Urszula Pałka Ewa Stój, Małgorzata Kościółek, Krzysztof Abratowski, Marek Serafini, Łukasz Garbacki, Krzysztof Czerwiak.

W 1990 roku do dziś nazywana przez niektóre osoby „opieka społeczna” stała się „pomocą społeczną”, co zupełnie zmieniło charakter pracy i rolę pracownika socjalnego. Dziś praca pracownika socjalnego oraz pracowników zatrudnionych w pomocy społecznej takich jak: opiekunki czy asystenci rodzin musi koncentrować się na działaniach sprzyjających rozwojowi, a więc nie tylko wokół udzielania świadczeń finansowych. Dzisiaj pracownik socjalny pomaga, towarzyszy, doradza, wspiera w pokonywaniu trudności będących barierą w osiągnięciu aktywności zawodowej, społecznej, a zmiany w życiu klientów możliwe są jedynie przy aktywnym udziale osób, którym pomagamy. Pracownik poznając rodzinę, poznaje wszystkie trudne sprawy tej rodziny. Dowiaduje się o chorobach, problemach i relacjach pomiędzy małżonkami, osobami w rodzinie, dziećmi. Musi posiadać umiejętność obserwowania, analizowania oraz umiejętnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Najtrudniejsze dla pracownika socjalnego są te decyzję, które związane są z ingerencją w życie rodziny, np. skierowanie wniosku do sądu, ponieważ rodzina niewłaściwie sprawuje opiekę nad członkiem rodziny, skierowanie z urzędu wniosku o ustalenie świadczeń alimentacyjnych, interwencyjne odebranie dziecka z rodziny- działając na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.