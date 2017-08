Prace przy tunelu zablokują ul. Solidarności na 10 m-cy

[ZDJĘCIA] Ruszyły prace przy budowie tunelu pod ul. Solidarności w Stalowej Woli. Wykopy wiążą się z utrudnieniami w ruchu drogowym – od czwartku 17 sierpnia przejazd ulicą Solidarności zostaje zamknięty na 10 miesięcy.

W związku z pracami przy budowie tunelu zamknięty zostaje odcinek ul. Solidarności od skrzyżowani z ul. Grabskiego do skrzyżowania z drogą prowadzącą do tzw. „tlenowni”. Wraz z zamknięciem ruchu na ul. Solidarności rozpoczyna się realizacja właściwego wykopu pod tunel. Głębokość wykopu ma sięgnąć nieco poniżej 6 metrów pod poziom obecnej ulicy. W październiku b.r. rozpoczną się wykop pod torami kolejowymi, w związku z czym zostanie zamknięty pierwszy tor. Początkiem wiosny 2018 roku zostanie zamknięty drugi tor kolejowy i wykopy posuną się w stronę ul Energetyków. Po zakończeniu tych prac rozpoczną się działania na ul. Grabskiego, na wysokości zakładu Uniwheels powstanie rondo, które będzie kierować ruch z ul. Grabskiego i ul. Solidarności. Po obu stronach drogi, która będzie biegła w realizowanym tunelu, będzie wykonany ciąg pieszo-rowerowy umożliwiając wyjazd ze Strefy Ekonomicznej nie tylko samochodom osobowym i ciężarowym, ale również rowerzystom.

Ul. Solidarności ma być przejezdna od połowy 2018 roku, a utrudnienia na ul. Grabskiego, związane z budową ronda potrwają do końca wakacji, kiedy to ma zakończyć się realizacja całej inwestycji. Cała inwestycja ma kosztować 30 mln złotych. Pierwszy etap, czyli budowa tunelu to koszt 26 mln z dofinansowaniem blisko 10 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Marszałka Województwa Podkarpackiego. Drugi etap, ma być sfinansowany w ramach projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. – Przy okazji zakupu autobusów, w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli”, zgłosiliśmy również potrzebę realizacji zadania inwestycyjnego i za kwotę blisko 4 mln zł. zostanie wykonane turbo-rondo przy ul. Energetyków, które połączy te wszystkie inwestycje – wyjaśnia prezydent Nadbereżny.