Pożegnanie komendanta niżańskiej straży

20 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej miało miejsce pożegnanie ze służbą komendanta Roberta Napieracza. Starszy brygadier swoją służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 32 lata temu. Na stanowisku, do czasu powołania nowego komendanta, zastąpi go Krzysztof Skrzypek.

Robert Napieracz służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1985 roku jako słuchacz-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pięć lat później podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Tarnobrzegu. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. został przeniesiony do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego, a następnie Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, pełniąc również funkcję rzecznika prasowego komendanta powiatowego.

W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pięć lat temu został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. W 25 lutego 2014 roku, w związku z zwolnieniem stanowiska komendanta powiatowego PSP w Nisku, decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powierzono mu pełnienie obowiązków komendanta powiatowego, zaś 25 sierpnia tego samego roku powołano go na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Służbę na stanowisku Komendanta pełnił 20 stycznia 2017 roku.

Share 0 Share 0 Share 0