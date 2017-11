Powstańcze zmagania Pod Ireną i Borowem

Przy asfaltowej drodze biegnącej przez Irenę znajduje się mały cmentarz ogrodzony żelaznym płotem. Jeszcze przed kilku laty było tu szesnaście ocembrowanych mogił powstańców z 1863 roku. Według Sylwestra Piechoty, amatora historii Zaklikowa i okolic, na tym cmentarzu leżą także żołnierze rosyjscy z I wojny światowej.

We wrześniu 2015 roku zmieniono gruntownie wygląd tego cmentarza. Nie ma już ocembrowanych mogił z krzyżami, na końcu cmentarza stoi krzyż, a pod nim znajduje się kamienna tablica z napisem „Cmentarz wojenny. Tu spoczywają nieznani żołnierze polegli za ojczyznę”.

Zasadzka pod Ireną

Oddział Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka” na rozkaz generała Aleksandra Waligórskiego przeszedł z Sandomierszczyzny w Lubelskie. Sforsował Wisłę pod Puławami i połączywszy się z oddziałem Dolińskiego znalazł się w rejonie przygranicznym w pobliżu Zaklikowa. 31 sierpnia 1863 roku pod Ireną doszło do starcia z wojskiem rosyjskim.

Stefan Brykczyński walczył w oddziale „Ćwieka”. Tak opisał po latach zasadzkę na Rosjan pod Ireną: Nareszcie przyszliśmy nad granicę galicyjską „ożywić tę okolicę”, a przede wszystkim oczyścić ją z „objeszczyków”, którzy się na nowo przy granicy rozwielmożnili, przeszkadzali w dostawach broni i w ogóle w komunikacji z Galicją. Uwinęliśmy się z nimi szybko, rozpędziwszy ich na cztery wiatry i popaliwszy ich domy. (…) Ciągnąc nad samą granicą, natknęliśmy się na wysłany naprzeciw nas oddział. Szedł jakoś z dziwnym lekceważeniem a zaufaniem w swą siłę. Aczkolwiek bowiem był poprzedzony przez silną kawaleryjską awangardę, ale nie miał flankierów ani rekonesansu i maszerował sobie kolumną po szosie, jakby nigdy nic!

Rozstawiono tedy naszą piechotę z obu stron owej szosy i oczekiwaliśmy w cichości. Byłem właśnie dyżurnym. Posłano mnie zatrzymać furgony i wydać rozkaz kawalerii sformowania się z tyłu, aby zsiadłszy z koni trzymali je krótko przy pysku, pilnując, żeby nie parskały ani zarżały. Wracając właśnie po wydaniu owego polecenia piaszczystą dróżką w lesie, równolegle do szosy, widziałem, jak nasi żuawi i strzelcy leżeli gęsto poza drzewami, posmarowawszy karabiny i bagnety błotem, żeby nie błyszczały, a jednocześnie zobaczyłem ową konną awangardę, a za nią postępującą całą kolumnę piechoty rosyjskiej. Byli tak blisko, że nie tylko każdy wyraz śpiewanej pieśni: „Szto pod dożdikom trawa, to sołdata gołowa”, ale nawet słyszałem krok marszu i rozmowę dwóch jadących na czele oficerów, z których jeden robił drugiemu wymówki, że gdzieś zgubił zapałki i że nie ma czym papierosa zapalić.

(…) Właśnie wozy, furgony, a potem cała ariergarda wjechały pomiędzy nas, kiedy rozległ się cienki krótki odgłos trąbki, usłyszałem wyraźnie komendę: „Pal”, i huknęło z obu stron jak grzmot, aż echo poniosło daleko po lesie. Zrobiła się na szosie formalna kasza. Rosjanie w pierwszej chwili prawie się nie odstrzeliwali, tylko pędem puścili się szosą, a za nimi i furgony. Ale kawaleria nie cała wymijała piechotę, część została z tyłu. Żuawi, nie nabijając, rzucili się na bagnety pierwsi, za nimi strzelcy. Wśród dymu i kurzu nie bardzo było dobrze widać, ale słychać doskonale krzyk i szczęk broni.

Ja wypaliłem dwa razy z rewolweru w kupę, a potem ruszyłem za naszą kawalerią. Cały las zagrzmiał strzałami, napełnił się tętentem, hukiem i brzękiem, i to w jednej chwili, a że poprzednio było tak cicho, że słychać było doskonale kującego korę dzięcioła, więc wrażenie było nader dziwne i silne. Widziałem mego pana brata, jak z żuawami, do których go zapisano, biegł z pochylonym bagnetem po owej szosie, ja zaś dojechałem do naczelnika i ruszyliśmy razem.

Naraz w lesie zobaczyliśmy silny oddział kawalerii tak blisko, że już się cofać nie było można, ale poznaliśmy od razu, że to węgierskie huzary. Ćwiek salutował, oni odpowiedzieli i odezwali się: „Gratuliere, gratuliere, vorzueglich, ausgezeichnet, Glueck auf! Glueck auf!”

Ruszyliśmy dalej ową dróżką, która stanowiła granicę, a za którą stali huzary, wkrótce za nami nadjechała nasza kawaleria. Antoszewicz i Gryglaszewski doskonale znali Austriaków, więc wdali się z nimi w pogawędkę i otrzymawszy masę powinszowań ruszyli za nami. Rosjanie zaś, zostawiwszy w naszych rękach większą część furgonów, wszystkich rannych i kilkudziesięciu jeńców, uciekli za granicę.

Natomiast adiutant Ćwieka Ludwik Weeber donosił w swoim dzienniku: 30 VIII Marsz do Gościeradowa – przybycie Dolińskiego z 30-ma ludźmi konnymi – nocleg – nawał urlopników – od 27 równie częste dezercje – marsze uciążliwe dla spieki, piasków i złych dróg leśnych.

31 VIII Marsz ponad granicą przez Łążek Czerwony do Ireny – w Łążku spotkanie z 3-ma rotami i 50-a kozakami – Moskale nie rozpoznawszy siły, wcale nie stawili czoła, tylko w rejteradzie odstrzeliwali – przez Irenę uciekli do Janowa – z naszych 5 rannych, 1 zabity – spoza Ireny po wypędzeniu wroga marsz obszernymi lasami ordynacji do Lipy – nocleg.

Kajetan Cieszkowski „Ćwiek”, pułkownik, co prawda nie miał przygotowania wojskowego, ale był doskonałym organizatorem oddziałów partyzanckich. Z przysługującego mu tytułu naczelnika korzystał jedynie w marszach i na odpoczynku, ale podczas bitwy walczył jak każdy żołnierz z karabinem w ręku. Walczył ze swoimi oddziałami w Lubelskiem i Radomskiem. Po upadku powstania Kajetan Cieszkowski przebywał na emigracji. Zmarł mając zaledwie 51 lat. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Klęska pod Borowem

Do krwawej walki doszło 22 października 1863 roku w pobliżu Ireny, Łążka i Borowa. Generał Aleksander Waligórski stanął na czele sformowanego w Galicji oddziału liczącego tysiąc ludzi. W połowie października 1863 roku sforsował San w pobliżu Krzeszowa. Nim jednak przeszedł kordon, część oddziału, około stu żołnierzy dostało się w ręce Austriaków. Waligórski zgodnie z nakazem naczelnika wojskowego województwa lubelskiego szedł z oddziałem wzdłuż kordonu, w miejsce koncentracji powstańców w lasach pod Borowem. Miał tam przybyć Cieszkowski ze swoimi ludźmi i pułkownik Wierzbicki z oddziałem. Ale Rosjanie byli czujni, zresztą mieli swoich informatorów, przede wszystkim wśród chłopów. Dowiedzieli się o oddziale Waligórskiego i, jak donosił krakowski „Czas”, zaczęli ściągać wojsko z Janowa, Zamościa a nawet z Lublina. Oddziały te obsadziły teren od Kraśnika aż do Zaklikowa, Borowa, wzdłuż aż po Wisłę. Na czele oddziałów moskiewskich ciągnących z Zamościa stał znany z barbarzyństwa płk Emanow. Na miejsce koncentracji udał się także mjr Edmund Ślaski.

Edmund Ślaski urodził się około 1830 roku we Lwowie. Walczył w powstaniu węgierskim w 1848 roku. Później, gdy węgierska rewolucja upadła, został wzięty do wojska austriackiego, w którym dosłużył się stopnia oficera. Znajomość z domem dyrektora Franciszka Szynglarskiego ułatwiła mu drogę do objęcia posady nauczyciela w gimnazjum Franciszka Józefa, w którym wykładał od roku szkolnego 1861/62 język niemiecki, geografię i rachunki. Dzięki kontaktom z młodzieżą znalazł podatny grunt do działania na polu narodowym. W tym czasie posługiwał się strojem polskim, czamarką i rogatywką, przez co był narażony na szykany serwilistycznych urzędników galicyjskich. Za to jednak wzbudzał zaufanie ogółu młodzieży. Nic więc dziwnego, że gdy szedł do oddziału powstańczego skupił wokół siebie liczny zastęp uczniów nie tylko gimnazjum im. Franciszka Józefa, ale i z innych lwowskich szkół. Po nieudanej wyprawie oddziału Ślaskiego na Tomaszów, uczniowie ze Lwowa i inni partyzanci weszli do formujących się nowych oddziałów powstańczych. Ślaski podporządkował się pułkownikowi Leonowi Czechowskiemu, by jako kapitan dowodząc kompanią, 20 i 21 marca 1863 pod Potokiem nad Tanwią i pod Hutą Krzeszowską dzielnie walczyć pod jego komendą. Potem przeszedł do Galicji.

Powstańczy rząd narodowy biorąc pod uwagę jego zasługi, mianował go majorem i wyznaczył misję objęcia komendy nad nowym oddziałem, całkowicie sformowanym w Galicji. Z oddziałem Ślaskiego wiązano wielkie nadzieje, jako że był dobrze uzbrojony, składał się z wyćwiczonego żołnierza, i liczył wielu wytrawnych dowódców. Oddział miał współdziałać z wojskiem dowodzonym przez generała Aleksandra Waligórskiego. 18. października, Ślaski przekroczył granicę i podążył do obozu Waligórskiego. Po pięciodniowych, forsownych marszach powstańcy znaleźli się w rejonie Borowa, Ireny, gdzie wskutek zdrady, 22 października zostali znienacka otoczeni przez przeważające siły moskiewskie, złożone z jedenastu rot piechoty, dwóch sotni kozaków, jednej sotni dragonów, jednej sotni ułanów, tudzież z dwu dział. Pomiędzy Łążkiem a Borowem doszło do krwawej bitwy.

Wojska rosyjskie pod ogólnym dowództwem płk. Ogolina osaczyły połączone oddziały gen. Waligórskiego i mjr. Edmunda Ślaskiego w pobliżu Borowa, pod Wólką Szczecką. Doszło do potyczki zakończonej klęską wojsk powstańczych. „Czas” donosił 1 listopada 1863 roku, że straty polskie wyniosły około 30 zabitych i 40 rannych. Natomiast raport rosyjski stwierdza, że strata Polaków w zabitych i w ranionych bardzo wielka. Wzięto do niewoli 8, zabrano 180 sztućców, dwa jaszczyki z amunicją, instrument szańcowy, trzy wozy z kotłami i zapasy żywności oraz 14 koni. Również Rosjanie ponieśli straty m.in. poległo dwóch kapitanów i było wielu rannych, których leczono potem w szpitalu w Janowie.

Z powstańców zginęli m.in.: kapitanowie Klisz i Rychter oraz Blandin, z pochodzenia Francuz, porucznicy: Bogdański i Horender, podoficerowie: Dzbański, Żaboklicki, Błędowski, Kaszyński; sierżanci: Malnowski, Stroka, Tasiński; szeregowcy: Tyralewski, Pirazzi, Szubski, Lorenc, Czaparowski i Kułaczkowski. Większa część oddziału uległa rozproszeniu, niektórzy powstańcy przedarli się w głąb Kongresówki, a wielu przeszło przez granicę do Galicji. Rannych w bitwie Polaków przewieziono głównie do Chwałowic. Tam ułożono ich w ubogim mieszkaniu pana Bocheńskiego, rewizora komory celnej, który – jak donosił „Czas” – oddał całe prawie mienie na posługi tych nieszczęśliwych, opatrywanych przez lekarzy obozowych. Lżej rannych odesłano do Radomyśla, natomiast ciężko rannych przewieziono do Charzewic koło Rozwadowa do szpitala urządzonego staraniem ks. Jerzego Romana Lubomirskiego. Dużą pomoc w transporcie rannych do Radomyśla i Charzewic świadczył Franciszek Ksawery Konopka, właściciel dóbr Zaleszany, syn byłego oficera Legionów Polskich. On to zabrał do siebie dwóch ciężko rannych: mjr. Ślaskiego i por. Stadnickiego. Uczeń Lwowskiej Szkoły Realnej Franciszek Trzaska Nartowski wspominając swój udział w Powstaniu Styczniowym mówi, że rannego Ślaskiego przewieziono do Zaleszan, gdzie w lazarecie odjęto mu rękę, ale operacji nie przetrwał. Zmarł, pozostawiając po sobie żal podkomendnych, a i nas malców, którzyśmy widzieli w tym profesorze wzór dzielnego syna ojczyzny. Pochowany został na zaleszańskim cmentarzu, w wspólnym grobie z podkomendnym Aleksandrem Stadnickim, potomkiem kasztelana sanockiego Józefa ze Stadnik Stadnickiego. Dziś na cmentarzu w Zaleszanach, w pobliżu kaplicy Horodyńskich są dwa nagrobki obok siebie. Na nich odlane z metalu krzyże. Napisy głoszą, jeden: Edmund Ślaski mjr. W.P. uczest. powst. poległ 23/10/1863, drugi: Tytus Stadnicki uczest. powst. stycz. * 1839 + 28 X 1863. Aleksander Stadnicki był potomkiem Józefa ze Stadnik Stadnickiego, kasztelana sanockiego. Urodził się w 1839, służył w wojsku austriackim, z którego przeszedł do oddziału Ślaskiego. W bitwie pod Borowem ciężko ranny, na pobojowisku przez Moskali odarty do naga, pokłuty bagnetami i pikami, odzyskał przytomność na drugi dzień i przyczołgał się do pobliskiej drogi, gdzie znalazł go jakiś wieśniak i odstawił do Zaleszan do dóbr barona Konopki. Tam nie wyleczony z ran zmarł 28 października 1863 r.

Tych, co polegli 22 października, złożono do wspólnej mogiły na borowskim cmentarzu. Ale nie wszystkich; powstańcze mogiły znajdują się w Chwałowicach, Pniowie, Irenie i także w Zaklikowie.

Dowodzący w bitwie pod Borowem hrabia Aleksander Waligórski (1794–1874), był pułkownikiem szwedzkiej armii, dyrektorem i profesorem Wojskowej Szkoły Polskiej w Genui. Po wybuchu powstania 1863 r. wstąpił do oddziału Langiewicza. 7 marca 1863 r. został mianowany generałem kwatermistrzem u Langiewicza. W sierpniu 1863 r. mianowano go naczelnikiem wojskowym województwa lubelskiego. Gdy w październiku 1863 r. jego wojsko zostało rozbite pod Łążkiem i Borowem, przekroczył granicę austriacką. Po powstaniu emigrował i zmarł we Francji. Syn jego poległ w powstaniu 6 maja 1863 w bitwie pod Kobylanką.