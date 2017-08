Powrót Eugeniusza Kwiatkowskiego

W pierwszej dekadzie września 2017 roku w Stalowej Woli odbędą się ogólnopolskie uroczystości obchodów jubileuszu 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Stalowa Wola była największą inwestycją tego planu gospodarczego. Dla mieszkańców Stalowej Woli przedwojenny wicepremier i minister skarbu Eugeniusz

Kwiatkowski był ojcem ich miasta, z jego inicjatywy realizowany był wielki plan uprzemysłowienia Polski, a tym samym budowy całkiem nowego miasta – Stalowej Woli. Eugeniusz Kwiatkowski żywo interesował się Stalową Wolą. Kilkakrotnie przebywał tu z wizytą. Znał osobiście ludzi, którzy ją budowali i z nimi jeszcze po wojnie utrzymywał znajomość.

Powstanie w 1980 roku ruchu społecznego i patriotycznego, jakim niewątpliwie była „Solidarność”, stworzyło w niedługim czasie możliwości przypomnienia i ukazania ludzi, którzy zasłużyli się Polsce. Wcześniej Polska Ludowa czyniła wiele, aby społeczeństwo zapominało o tych, którzy Polskę budowali, gdy zmartwychwstała po ponad 120-letniej niewoli. Stalowowolska „Solidarność” upomniała się o Eugeniusza Kwiatkowskiego. To jego uznawano za budowniczego Gdyni i budowniczego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Kwiatkowski interesował się powstaniem Stalowej Woli, największej inwestycji COP. Wcześniej co prawda w 1979 roku po emisji w telewizji filmu o Kwiatkowskim, sprawę jego upamiętnienia poruszono w Hucie Stalowa Wola. Ale sprawy nie podjęły ówczesne władze miejskie.

Latem 1981 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska zwrócił się do władz miejskich o przypomnienie nazwiska Eugeniusza Kwiatkowskiego. „Solidarność”, uznając Kwiatkowskiego za wielkiego Polaka, za budowniczego COP-u i Stalowej Woli zawnioskowała nazwanie jednej z ulicy Stalowej Woli jego imieniem. Pod presją „Solidarności” w Miejskiej Radzie Narodowej przygotowano w sierpniu 1981 roku projekt uchwały dotyczącej zmiany nazw ulic m.in. ówczesnego placu Gagarina na Solidarności, a także ulicy Wandy Wasilewskiej na Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Działacze PZPR, partii wtedy wyraźnie będącej w odwrocie, mimo wszystko zaprotestowali przeciwko eliminacji nazwisk Wasilewskiej i Gagarina z patronów ulic. Wkrótce też Związek Bojowników o Wolność i Demokrację poparł protest partii, wtórując otwartym listem do władz miasta.

W październiku 1981 roku odbywała się sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której miano rozstrzygnąć kwestie zmiany ulic. Propozycja „Solidarności” zmiany nazwy ulicy na Kwiatkowskiego nie przeszła wskutek zdecydowanego oporu partyjnych radnych. Partyjni radni obawiali się, że PZPR w Hucie i mieście zawyje z wściekłości i żadną miarą nie zgodzi się na wymazanie nazwiska Wandy Wasilewskiej z listy stalowowolskich ulic. Ponadto naraziłaby się wyższej władzy partyjnej.

Sprawa ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli została odłożona. Stan wojenny, który wprowadził Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 r., wiele ważnych kwestii społecznych odsunął na plan dalszy. Organizatorzy stanu wojennego za wszelką cenę chcieli uwiarygodnić siebie i wszelkie przez nich stwarzane organizacje w rodzaju komitetów ocalenia narodowego. Takim ruchem uwiarygodniającym miał być wniosek Zakładowego Komitetu Ocalenia Narodowego Huty Stalowa Wola, w którym prym wodziła PZPR, przemianowania ulicy Kolejowej na Kwiatkowskiego. I 1 lipca 1983 roku stalowowolska MRN podjęła uchwałę sankcjonującą wniosek ZKON, przewidujący m. in. zmianę ul. Kolejowej na ul. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Gazeta zakładowa Huty napisała, że Kwiatkowski doczekał się godnego w naszym mieście uhonorowania.

Ruch MRN związany ze zmianą nazwy miał za zadanie wyprzedzenie działań dynamicznego i antykomunistycznego ks. Edwarda Frankowskiego i ludzi „Solidarności” wokół niego skupionych zmierzających do uczczenia pamięci Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wcześniej do władz partyjnych i wojskowych w Stalowej Woli doszły słuchy o przygotowywanej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w kościele Matki Bożej Królowej Polski poświęconej Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu.

Nim zapadła uchwała o przemianowaniu ulicy Kolejowej na Eugeniusza Kwiatkowskiego rozpoczęły się przygotowania do I Katolickich Dni Społecznych. Nazwę tę i główny temat „Dzieło i życie Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego” zasugerował ordynariusz diecezji przemyskiej biskup Ignacy Tokarczuk. Ks. Edward Frankowski, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski, mając do pomocy wiele ludzi z podziemnej „Solidarności” uporał się z niełatwym zadaniem. Znaleziono wysokiej klasy prelegentów, wykonawcę tablicy, którą potem w największej tajemnicy trzeba było dowieźć do Stalowej Woli, ponieważ Służba Bezpieczeństwa mogła ją skonfiskować i w dodatku zarekwirować środek transportu, nie mówiąc już o karze dla przewoźnika. Dzięki informacjom rozpowszechnianym przez podziemną „Solidarność” i kościół w I Katolickich Dniach Społecznych wzięły udział tysiące ludzi. Przybyło też wielu gości z całej Polski, wśród nich córka E. Kwiatkowskiego Anna Puget. „Dni” odbywały się w stalowowolskim kościele Matki Bożej Królowej Polski od 18 do 20 listopada 1983 roku. Już pierwsza prelekcja red. Stefana Bratkowskiego zgromadziła około siedmiu tysięcy słuchaczy. Następnego dnia wystąpił najlepszy biograf Kwiatkowskiego prof. Marian Marek Drozdowski. Wygłosił dwa wykłady: „Eugeniusz Kwiatkowski jako polityk gospodarczy i mąż stanu” i „Eugeniusz Kwiatkowski – twórca COP-u i Stalowej Woli”. Zainteresowanie było ogromne. Następnego dnia przybył do Stalowej Woli biskup Ignacy Tokarczuk, podobnie jak proboszcz par. MBKP Edward Frankowski, szczególnie znienawidzony przez komunistyczny reżim. W samo południe odprawił mszę św., w której uczestniczyło tysiące ludzi. Homilię wygłosił biskup Tokarczuk mówiąc m.in. Chciałbym na jeden szczegół zwrócić uwagę, gdy chodzi o postać Eugeniusza Kwiatkowskiego. My, w naszej historii polskiej, wskutek oczywiście doświadczeń narodu, mamy głęboki szacunek dla wielkich żołnierzy nie splamionych krwią bratobójczą. Rozumiemy tę postawę walki, heroizmu i wyrażamy im naszą cześć. Ale nie zawsze mieliśmy tę głęboką cześć, szacunek i zrozumienie dla innego rodzaju bojowania, dla bojowania o byt narodu i jego przyszłość. Bojowania nie mniej decydującego – dobrego organizatora i ekonomisty. (…) Eugeniusza Kwiatkowskiego nie da się wyizolować od tego okresu historii naszego narodu, który dzisiaj, skrótowo, nazywamy dwudziestoleciem. Właściwie to nie było nawet pełne dwudziestolecie, bo pamiętamy, że pokój ryski zawarty został w 1921 r. i od tego czasu możemy mówić o stabilizacji, a w roku 1939 już wybuchła wojna więc to właściwie 18 lat. Różne naświetlenia dawano temu okresowi, nieraz pełne niezrozumienia, nienawiści, czy tendencji niewłaściwych. Ale dzisiaj nawet i przeciwnicy bardziej spokojnie i obiektywnie starają się na ten okres patrzeć. Dla nas obraz jest jasny. Gdyby nie było dwudziestolecia niepodległości i wolności, kiedy naród w niesłychanie trudnych warunkach decydował o swoim losie, nasz los obecny byłby godny pożałowania. (…) Polska była po I wojnie światowej nie z winy narodu zapóźniona w rozwoju. Starano się naród rozbić, a tymczasem, w ciągu tych kilkunastu lat, liczmy nawet dwudziestu zjednoczono naród, stworzono system szkolnictwa, powołano sprawną administrację. W gospodarce, porównując z ostatnim okresem czterdziestu lat, osiągnięcia też były imponujące. I kolejnictwo i port Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy. (…) W ciągu tak krótkiego czasu, dokonano tak wielkich rzeczy.

Tablicę odsłonięto 20 listopada 1983 roku. Poświęcił ją biskup Ignacy Tokarczuk. Tablica z brązu ku czci Eugeniusza Kwiatkowskiego była dziełem krakowskiej rzeźbiarki Anny Praxmayer. Umieszczono ją na frontonie kościoła pw. MBKP. Zawiera ona napis: Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (30 XII 1888 22 VIII 1974), chemik, ekonomista, dr h. c. Uniwersytetu Gdańskiego, minister przemysłu i handlu 1926-1930, minister skarbu i wicepremier 1935-1939. W latach 1945-1947 Delegat Rządu dla Spraw Odbudowy Wybrzeża. Służbę ojczyźnie rozpoczął w organizacjach niepodległościowych przed I wojną światową. Walczył w Legionach. Niepodległej Polsce oddaje całą swą wiedzę i wybitny talent twórczy. Miasto i port Gdynia powstały dzięki jego energii i wierze w siłę wolnego narodu. Był inicjatorem i współtwórcą Centr. Okr. Przem. – największego dzieła niepodległej Polski. Jemu to zawdzięcza istnienie nasze miasto Stalowa Wola, powstałe wraz z hutą w latach 1938-1939. Od 1945-1948 r. pracował z takim samym poświęceniem i wiarą nad odbudową polskiego Wybrzeża. Był zawsze wierny idei jedności narodu i poszanowania godności człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Łączył właściwą Polakom postawę romantyczną z działaniem pozytywistycznym. Jego życie uczy, że wielkość człowieka to jedność wiary, miłości, myśli i czynu.

W parę miesięcy po wielkim strajku okupacyjnym w Hucie Stalowa Wola (22 sierpnia – 1 września 1988 roku) o zalegalizowanie „Solidarności” sprawa uczczenia Eugeniusza Kwiatkowskiego wróciła znowu. Rada Pracownicza, w większości złożona z sympatyków i działaczy podziemnej „Solidarności” wystąpiła z wnioskiem ufundowania tablicy poświęconej Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu i umieszczenia jej na frontonie reprezentacyjnego gmachu Huty – dyrekcji naczelnej. Zaprojektowali ją Stanisław Popek i Tadeusz Szymański.

13 maja 1989 roku w Stalowej Woli odsłonił ją ówczesny premier rządu PRL Mieczysław Rakowski. Była to swego rodzaju polityczna wizyta mająca umocnić pozycję PZPR przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu. W uroczystości brało udział zaledwie kilkaset osób.

Na tablicy odlanej z brązu w Hucie Stalowa Wola znalazł się napis: Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski 1888-1974. Wicepremier i minister skarbu rządu Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, inicjator budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego największego dzieła niepodległej Polski, polityk i ekonomista kierujący się zawsze zasadami poszanowania człowieka. Zawdzięcza mu istnienie nasz zakład i Stalowa Wola powstałe w latach 1937-1939. Oddając cześć i sprawiedliwość jemu i ludziom II Rzeczypospolitej, twórcom uprzemysłowienia kraju, ich zasług tą tablicą w 50-lecie powstania zakładu upamiętniamy. Maj 1989, Pracownicy Huty Stalowa Wola.

O pomniku Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli mówiono nie jeden raz. Debatowano o nim w „Solidarności”, wspominano na początku lat 90. Sprawę w swoje ręce wziął prezydent Stalowej Woli Alfred Rzegocki. Dzięki jego staraniom i przychylnemu stosunkowi radnych z Akcji Wyborczej Solidarność, sprawę pomnika ostatecznie załatwiono. Postawiono go według projektu krakowskiego rzeźbiarza Czesława Dźwigaja w centralnej części miasta przy ulicy Staszica. Odsłonięcie bardzo uroczyste, z udziałem władz wojewódzkich, parlamentarzystów, biskupa E. Frankowskiego, córek i wnuczki E. Kwiatkowskiego i kilku tysięcy mieszkańców miasta, odbyło się 20 września 2001 roku. U stóp sylwetki Eugeniusza Kwiatkowskiego znajduje się herb Stalowej Woli. Poniżej znajduje się dedykacja: Eugeniusz Kwiatkowski 1888-1974. Inżynier chemik, działacz gospodarczy, minister skarbu, wicepremier, twórca Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego „COP” w tym Stalowej Woli oraz dedykacja: Premierowi Reczpospolitej Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu Społeczeństwo, Rada i Zarząd Miasta Stalowej Woli. 20.09.2001 r.

Siedem miesięcy po odsłonięciu pomnika, w szkole podstawowej nr 4 przy ul. Niezłomnych w Stalowej Woli odbyła się podobna uroczystość. Na ścianie w szkole znalazła się tablica wedle projektu Krzysztofa Czerwiaka poświęcona Eugeniuszowi Kwiatkowskiego. Tego dnia, 20 kwietnia 2002 r., tej placówce nadano także imię E. Kwiatkowskiego. Napis na tablicy z brązu głosił: Jego życie uczy, że wielkość człowieka to jedność wiary, myśli i czynu. Prof. inż. Eugeniusz Kwiatkowski 1988-1974 żarliwy patriota, wybitny polityk, mąż stanu i ekonomista II Rzeczypospolitej Polskiej, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego.