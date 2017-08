Rozmowa ze ZBIGNIEWEM MARKUTEM, prezesem stalowowolskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

– Jest pan od niedawna prezesem kombatantów koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Stalowej Woli, ale przecież do AK Pan nie należał…

– Zgadza się, ale do ŚZŻAK mogą należeć potomkowie żołnierzy AK, a ja takim jestem. Mój ojciec był partyzantem oddziału NOW-AK „Ojca Jana” i w dodatku łagiernikiem. Z żyjących akowców u nas jest zaledwie kilku, są to ludzie mocno posunięci w latach, często schorowani i już nie mogą udzielać się aktywnie w pracy koła ŚZŻAK. Teraz my, młodsze pokolenie, powinniśmy pracować dla upamiętniania dziejów nie tylko AK i innych organizacji niepodległościowych, ale także wszystkich wydarzeń związanych z walką o wolność i niepodległość. I kultywować pamięć o ludziach, którzy dla Polski poświęcali swoje życie. A takich w naszym regionie było dużo.

– No właśnie. Jak mi wiadomo własnym sumptem i z własnej kieszeni w naszych lasach ufundował pan partyzanckie kamienie pamięci, poświęcone partyzantce działającej na Zasaniu, najpierw w 2009 roku w Janikach, potem trzy lata później w Lipie i na koniec w Momotach. Teraz w upamiętnieniu żołnierza wyklętego Andrzeja Kiszki ma pan swój udział…

– Powiedziałbym, że udział ma nasze koło ŚZŻAK, jak wcześniej w upamiętnieniu ofiar NKWD w Jastkowicach krzyżem i tablicą.

– Reporterka telewizji pytała pana czy będą jeszcze jakieś upamiętnienia na naszym terenie związane z walką o wolność i niepodległość.

– Będą. Już wkrótce odsłonimy upamiętnienie w Rozdole w lesie Uleszczyzna koło Ulanowa, gdzie doszło do starcia dezerterów polskiego wojska z sowieckim NKWD. Trzeba wyjaśnić, że dezerterami byli polscy żołnierze, którzy nie chcieli walczyć ze swoimi dawnymi towarzyszami broni z Armii Krajowej. O tych poległych żołnierzach nie możemy zapomnieć. Chcę dodać, że w naszych staraniach o upamiętnienie w Rozdole bardzo pomocny jest burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz, a także Nadleśnictwo Rudnik.

– A w dalszej perspektywie czasowej?

– Nadleśnictwo lubelskie wyszło z inicjatywą budowy pomnika Bolesław Usowa, „Konara”, inżyniera leśnego, który dowodził partyzantami „Ojca Jana”. Z pewnością, gdy dojdzie do realizacji tego pomysłu, z całych sił go poprzemy, bo „Konar” był rzeczywiście wspaniałą postacią, godną naśladowania. Myślimy o zrekonstruowaniu bunkra, którym ukrywał się Andrzej Kiszka i jakiejś, może niepełnej, rekonstrukcji dwugajówki w lesie koło Szewców, w której stacjonowały oddziały partyzanckie. I wreszcie Porytowe Wzgórze. Co prawda to już nie nasz teren, ale jednak jesteśmy nim bardzo zainteresowani, bo to przecież również historia oddziału „Ojca Jana” i „Kmicica”, w których żołnierzami byli ludzie z naszych wsi i miast. Chcemy tam odnowić wszystkie tablice informacyjne, bo te istniejące mają już ponad czterdzieści lat. A na Porytowe Wzgórze zawsze wybierają się turyści chcący poznać tereny, na których rozegrała się największa bitwa partyzancka w Polsce.

-I to byłoby wszystko?

– Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, z pewnością nasze koło wystąpi również z innymi inicjatywami niekoniecznie związanymi z materialnym upamiętnieniem czynu zbrojnego naszych przodków. Pole do działania jest szerokie. Wierzę, że uda się sprostać nowym inicjatywom, zwłaszcza że mam do pomocy pełnych werwy i chęci działania nowych członków koła Mariusza Kowalika, Tadeusza Puchalskiego. To, że nam się udało sporo zrobić, to również ich zasługa.