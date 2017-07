Powiew dojrzałości

Znane są już wyniki tegorocznych matur. W majowym maratonie egzaminacyjnym w powiatach niżańskim i stalowowolskim wystartowało 1258 uczniów, z których 995 przekroczyło linię mety. Na tych, którym powinęła się noga tylko na jednym egzaminie czeka jeszcze sierpniowa poprawka. Uczniowie, którzy nie zaliczyli większej liczby egzaminów będą mogli próbować swoich sił dopiero za rok.

W całym kraju zdawalność egzaminu dojrzałości oszacowano na 78,5 proc, zaś w województwie podkarpackim, z majowymi zadaniami poradziło sobie 77,9 proc. uczniów.

W powiecie stalowowolskim z egzaminami maturalnymi zmagali się uczniowie siedmiu szkół. W ZSO do egzaminu przystąpiło 267 uczniów, 256 odebrało świadectwo dojrzałości. W ZSP nr 1 na przystąpienie do egzaminu dojrzałości zdecydowało się 136 licealistów, 78 podołało zadaniu oraz 23 uczniów technikum, z których 18 uzyskało wynik pozytywny. W ZSP nr 2 z egzaminem maturalnym zmagało się 22 licealistów, jednemu z nich powinęła się noga. Wśród uczniów technikum swoich sił próbowało 119 osób, 82 wyszło z tych zmagań obronną ręką. W ZSP nr 3 do matury podeszła grupa licząca 78 absolwentów technikum, 49 podołało zadaniu. W Centrum Edukacji Zawodowej było 120 maturzystów, 87 otrzymało dyplom. W CKUiODiDZ z siedmioosobowej grupy maturzystów, dwóch uzyskało wynik pozytywny. W SLO w maturalnym maratonie wzięło udział 191 uczniów, 180 przekroczyło linię mety.

W powiecie niżańskim do egzaminu dojrzałości przystąpili uczniowie z pięciu szkół. W LO w Nisku do egzaminu podeszło 119 uczniów, 110 uzyskało wynik pozytywny. W Zespole Szkół w Jeżowem z maturalnymi zagadnieniami zmagało się 39 licealistów, z których 33 podołało zadaniu oraz 10 uczniów technikum, 3 otrzymało dyplom. W technikum w RCEZ w Nisku było 108 maturzystów, 70 uzyskało dyplom. W ZS w Rudniku nad Sanem, swoich sił próbowało 19 absolwentów technikum, 6 wyszło z tych zmagań obronną ręką.