Powietrze w powiecie niżańskim coraz gorsze

Powietrze w powiecie niżańskim z dnia na dzień pogarsza się. Wpływ na to ma przede wszystkim to, czym mieszkańcy palą w swoich piecach. Statystyki i prognozy są alarmujące. W najbliższych dniach poziom stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu drastycznie przekroczy dopuszczalne granice.

Na terenie powiatu niżańskiego, pomiary jakości powietrza prowadzi stacja przy ul. Szklarniowej w Nisku. Właścicielem stacji jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który sporządza raporty ze stacji pomiarowych z całego województwa.

Przyglądając się mapom przedstawiającym zanieczyszczenie powietrza na terenie Niska i okolic, zauważyć można rosnące stężenie wskaźnika PM2.5.

Dopuszczalny poziom PM2.5 wynosi 25 µg/m3. Dla przypomnienia, w styczniu 2017 roku poziom PM2.5 na stacji pomiarowej w Nisku, sięgnął aż 59 µg/m3 . Na przełomie czerwca i lipca oscylował z kolei w granicach 13/14 µg/m3. Jeszcze we wrześniu wskaźniki pokazywały 15 µg/m3, a w październiku odnotowano już 19 µg/m3, co oznacza że coraz większymi krokami zbliżamy się do stanu alarmowego.

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, pył zawieszony PM2.5 jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Jest on na tyle drobnym pyłem, że dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi, a nie jak inne pyły, które osadzają się w większości w drogach oddechowych.

Pył PM2.5 przyczynia się do wzrostu zgonów oraz zachorowalności na choroby układu krążenia i oddechowego. Długotrwałe narażenie na wdychanie pyłu może prowadzić do nagłego pogorszenia stanu zdrowia wymagającego nagłej hospitalizacji.

Innym obecnym w powietrzu szkodliwym pyłem jest PM10, którego cząsteczki mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. W związku z tym, inhalowane do płuc pyły mogą przyczynić się do zwiększenia zachorowalności na infekcje układu oddechowego, prowadząc zarówno do trudności z oddychaniem, jak i zaostrzeń objawów alergicznych.

Wszystkie objawy spowodowane ewidentnym zatruciem pyłami zawieszonymi w powietrzu, są zależne od czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki środowiskowe, a także indywidualnej podatności organizmu. Szczególnie dzieci i osoby starsze powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartym powietrzu podczas zwiększonego stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu.

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla, a także odpadów, w starych kotłach i piecach domowych. Szczególnie szkodliwe dla ludzkiego zdrowia są unoszące się opary z palonych śmieci. I choć to nielegalna praktyka, wciąż jest nagminnie stosowana przez mieszkańców wielu domostw. Śmieci palone są bowiem nie tylko w piecach, ale i na podwórkach, co poza narażeniem ludzkiego zdrowia, przyczynić się może do zagrożenia środowiska w przypadku niekontrolowanego pożaru. Nie bez winy są także opary emitowane przez pojazdy samochodowe.

Unoszące się w powietrzu pyły nie biorą się znikąd. Praktycznie każdy z nas dokłada swoją cegiełkę do rosnącego zanieczyszczenia powietrza, szczególnie podczas sezonu ciepłowniczego. Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów świata. W samej Unii Europejskiej królujemy w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast. Dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości na ten temat, bo przecież wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.

Zjawisko smogu, czyli połączenia zanieczyszczeń powietrza w wyniku działalności człowieka oraz zamglenia i bezwietrznej pogody, na trwałe wpisało się w krajobraz naszego kraju. Powinniśmy więc zadbać o to, aby ten niechlubny obraz na trwałe nie przesłonił prawdziwych walorów naszej ojczyzny.

Malwina Szałęga