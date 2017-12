Powiat Niżański pomoże „Arce” i stowarzyszeniu wspierającemu RCEZ

W Starostwie Powiatowym w Nisku zostały podpisane umowy w zakresie dofinansowania przez Powiat Niżański wkładu własnego z przeznaczeniem na dotacje organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” otrzymało dotację w wysokości 2800 zł, Katolicki Dom Kultury „ARKA” w Racławicach 13 tysięcy 199 złotych, zaś Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 1400 złotych.

Organizacje te brały udział w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2017 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego. Wszystkie przedstawione w ofertach zadania wpisują się w zakres ogłoszonego konkursu. Dzięki wsparciu finansowemu z Powiatu lokalne organizacje będą mogły się starać o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Umowy te zostały uroczyście wręczone przez starostę niżańskiego Roberta Bednarza dyrektor KDK „Arka” Ewie Sęk i prezesom TPZPiT „Racławice” Agnieszce Rup oraz SPAiPRCEZ Edycie Maziarz.

- Cieszę się, że dzięki środkom otrzymanym od Powiatu Niżańskiego miejscowe organizacje pozarządowe mogą swobodnie aplikować o środki do różnych programów, mając pewność, że nie będą mieć problemów z zabezpieczeniem wkładu własnego, co bardzo często ich ogranicza i nie mogą przez to skorzystać z istniejących możliwości dofinansowania – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Dzięki otrzymanym środkom Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” częściowo sfinansuje wydanie albumu z „XX Jubileuszowej edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia”, zaś Katolicki Dom Kultury „ARKA” w Racławicach pokryje wkład własny do zadania pt. „Zakup wyposażenia dla KDK „ARKA”. Natomiast Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dofinansuje zakup sprzętu sportowego.

- Wypracowana przez lata marka „Racławic” i „Arki” stała się wizytówką Gminy Nisko i Powiatu Niżańskiego, Podkarpacia i Diecezji Sandomierskiej, a częstokroć uznanym ambasadorem kultury polskiej podczas wielu zagranicznych reprezentacji i współpracy międzynarodowej na niwie artystycznej i kulturowej. Doceniamy, jako zarząd, wyjątkowość tych dwóch organizacji, a szczególnie KDK „Arka”, który pojawił się jako pionier na polskiej mapie kultury, przetarł szlak określenia standardów opartych o tradycję i łączenia z nią nowych form – mówi członek zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, wieloletni prezes TPZPiT „Racławice”.