Powiat ma budżet na 2018 rok

W piątek 15 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu podczas, której radni przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. Na sesji obecnych było 19 radnych, 18 głosowało za przyjęciem przyszłorocznego planu finansowego, 1 radny wstrzymał się od głosu. Budżet zakłada dochody w kwocie 106,2 mln zł oraz wydatki w wysokości 121,2 mln zł. Plan finansowy został uchwalony z 15 – milionowym deficytem, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

Główne zadania w wydatkach inwestycyjnym budżetu to: dostosowanie bloku operacyjnego w stalowowolskim szpitalu do obowiązujących przepisów, dokończenie zadania związanego z przebudową szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lotniska wyniesionego, przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany, współfinansowanej z funduszu leśnego oraz z budżetu gminy Bojanów, a także przebudowa drogi powiatowej nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R w miejscowości Pysznica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1020R Brandwica – Jastkowice w miejscowości Jastkowice w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa oraz budżetu gminy Pysznica.