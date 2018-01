Powiat Leżajski z uchwalonym budżetem

Koniec roku to czas uchwalania budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego. Tym razem przyjrzeliśmy się uchwale budżetowej powiatu leżajskiego na 2018 rok. Okazuje się, że wydatki zaplanowane na inwestycje nie są tak wysokie jak w roku minionym.

Sesję 21 grudnia zainaugurowało przekazanie Radzie Powiatu Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z 1 Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”, działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Światełko zostało przekazane na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Danuty Pinderskiej. W tej podniosłej atmosferze za klawiaturą fortepianu zasiadł niezawodny radny Zdzisław Zawilski i przy jego akompaniamencie radni zaintonowali kolędy.

Kluczowym punktem podczas sesji stało się uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie 87 mln złotych, przy czym dochody bieżące będą się kształtować na poziomie 80 mln, a majątkowe 7,2. Należy pamiętać, że w zakresie dochodów powiaty nie maja bezpośredniego wpływu na ich wysokość, ponieważ ma to swoje zakorzenienie w źródłach budżetu państwa. Wydatki budżetu ustalono na ponad 83 mln, w tym wydatki bieżące 61 mln, a majątkowe 14,3 mln. Deficyt ma wynieść 3 mln, a więc jest większy od zeszłorocznego.

Z punktu widzenia starostwa, budżet na 2018 rok jest znacznie skromniejszy pod względem inwestycji od tego z poprzedniego roku – Rok 2017 to kosztowna inwestycja mostu na rzece San w Rzuchowie, którą w tym roku kończymy, co będzie miało znacznie mniejsze odbicie w budżecie. Ponadto skończyły się nabory do projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje drogowe. W budżecie zaplanowaliśmy tylko jedną dwuletnią inwestycję drogową. Patrząc w szerszym horyzoncie, wydatki inwestycyjne i tak są pokaźne - charakteryzuje budżet sekretarz powiatu w Leżajsku i jednocześnie rzecznik prasowy tej instytucji, Kazimierz Kryla.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 16 radnych, zaś 3 wstrzymało się od głosu.