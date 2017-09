Potrącenie rowerzystki w Woli Baranowskiej

Pechowo rozpoczął się piątek dla 64-letniej rowerzystki, która została potrącona przez citroena berlingo. Do zdarzenia doszło w Woli Baranowskiej na drodze wojewódzkiej nr 872. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Do godz. 13 ruch odbywał się wahadłowo.

Po godz. 11, dyżurny jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Doszło do niego w Woli Baranowskiej na drodze wojewódzkiej nr 872. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 64-letnia rowerzystka, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zachowała szczególnych środków bezpieczeństwa doprowadzając do zdarzenia z citroenem berlingo. Ranna kobieta trafiła do szpitala.

Funkcjonariusze ustalili, że oboje uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Info: KPP Tarnobrzeg