Potrącenie rowerzystki podróżującej z 3-letnią córeczką

34-letnia rowerzystka trafiła do szpitala w wyniku potrącenia, do którego doszło wczoraj w centrum Niska. Kobieta przewoziła w wózku rowerowym 3-letnią córkę. Na szczęście dziewczynka nie odniosła żadnych obrażeń.

O godz. 10.30 do dyżurnego niżańskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o wypadku drogowym. Na skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej oraz Mickiewicza doszło do potrącenia rowerzystki, która w wózku rowerowym przewoziła 3-letnią córeczkę.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca mazdą 33-letnia mieszkanka Nowosielca nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzystce, przez co doszło do ich zderzenia. 34-latkę z Racławic poruszającą się rowerem przewieziono do szpitala.

Zarówno kierująca mazdą jak i rowerzystka były trzeźwe.

Kamila Brzezińska