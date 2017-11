W Nisku startuje LOWE

Już niebawem w Nisku ruszą zajęcia w ramach projektu LOWE. Na chwilę obecną, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji wystartuje kurs języka angielskiego, który zostanie poprowadzony przez nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Przypomnijmy, projekt LOWE, czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji kierują swoją ofertę do dorosłych mieszkańców gminy, miasta czy powiatu, w tym do rodziców oraz opiekunów młodzieży realizującej obowiązek szkolny. Jest to tym samym zorganizowany w niżańskim RCEZ ośrodek, który ma na celu prowadzenie działań na rzecz aktywności osób dorosłych, potrzebnych na rynku pracy.