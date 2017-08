Poszukują najlepszego produktu ze śliwką

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie wraz z władzami gminy Krzeszów zachęca do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym pod nazwą „Najlepszy produkt ze śliwką”. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca sierpnia.

Konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany jest do Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu województwa podkarpackiego. Jego rozwiązanie nastąpi 10 września podczas krzeszowskiej imprezy kulturalnej „POWIDLAKI 2017”.

Celem konkursu na „Najlepszy produkt ze śliwką” jest kultywowanie tradycji wytwarzania potraw regionalnych, promocja produktów lokalnych i tradycyjnych, kreowanie Podkarpacia jako województwa silnie wspierającego wytwarzanie, ochronę i promocję żywności wysokiej jakości oraz promocja dobrych praktyk związanych z produktami lokalnymi.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeniową nie później niż do dnia 31 sierpnia włącznie, pod adres Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, ul. Rynek 9, 37-418 Krzeszów lub drogą mailową na adres sekretariat@krzeszowgok.pl.

Kolejny etap to przygotowanie stoiska z produktami zgłoszonymi do konkursu, po czym 10 września komisja podda ocenie estetykę nakrycia przygotowanego stołu, smak i pomysłowość przygotowanych potraw oraz opis słowny prezentowanych produktów.

Każdy z uczestników może zgłosić do oceny konkursowej po jednym produkcie w 3 kategoriach: Kategorii A na potrawę lub produkt ze śliwką. Mogą to być dania jarskie, mięsne, przetwory, ciasta czy też zupy. Kategorii B – Nalewkę na bazie śliwek oraz Kategorii C, gdzie oceniane będą powidła śliwkowe. Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie 3 produkty.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w regulaminie załączonym na stronie www.krzeszowgok.pl wraz z niezbędnymi kartami zgłoszeniowymi lub pod numerem tel. 15 8798303.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie Sylwia Piotrowska informuje także, że istnieje również możliwość promocji innych produktów, które nie będą brały udziału w konkursie w ramach przygotowanego stoiska.

Kamila Brzezińska