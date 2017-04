W poszukiwaniu talentu z Karolem Wójcickim

Uczniowie niżańskiego Gimnazjum nr 2 w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mieli okazję spotkać się z polskimi naukowcami. Efektem tych spotkań i rozmów są wywiady przeprowadzone przez gimnazjalistów.

Aleksandra Domańska: Czy pamięta Pan, kiedy po raz pierwszy spojrzał z zainteresowaniem w niebo? Co Pana tam zaciekawiło?

Karol Wójcicki: Pamiętam, kiedy pierwszy raz spojrzałem w niebo, ale wtedy jeszcze na pewno nie z zaciekawienia, ale trochę z przypadku. Miałem wtedy jakieś trzy czy cztery lata. Byłem na wakacjach z tatą u moich dziadków na wsi w Kieleckiem. Pamiętam, że z jakiegoś powodu do bardzo późna siedziałem na podwórku. Było już ciemno, widać było mnóstwo gwiazd. Wtedy udało mi się zobaczyć na niebie jasną, spadającą gwiazdę. I to jest jedno z pierwszych moich wspomnień z dzieciństwa. Myślę, że wtedy jeszcze na pewno nie zainteresowałem się astronomią, ale to wspomnienie siedziało gdzieś w mojej głowie, no i później zaowocowało tym, że zacząłem się trochę bardziej interesować astronomią, gdy miałem naście lat.

A.D.: Został Pan członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, mając zaledwie 15 lat. Jak trafił tam nastolatek?

K.W.: (Śmiech.) Skąd Ty masz takie informacje? Imponujesz mi. Ale OK. Wiesz, to też trochę z przypadku. Przypadek to ciekawe zjawisko, które często rządzi naszym życiem. Kiedy zacząłem się interesować astronomią, szukałem różnych pomocy w Internecie. Popularny był wtedy komunikator gadu – gadu. Tam ludzie pisali m.in. o swoich zainteresowaniach. Chyba za jego pośrednictwem dotarłem do pana, który miał na imię Adam. Wiedziałem, że był starszy ode mnie, mieszkał pod Lublinem i interesował się astronomią. Wypytywałem go o różne rzeczy. Jak obserwować niebo? Jaki teleskop? Zadawałem mu miliony pytań i chyba go już trochę zmęczyłem, bo kiedyś odpisał mi: „Wiesz co, Karol? Ty to idź i zapisz się do PTMA, czyli Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii”. Podpowiedział mi, że jest taki oddział w Warszawie. Znalazłem adres i pojechałem tam autobusem. Gdy przyszedłem na spotkanie, okazało się, że byli tam sami starsi panowie. Troszeczkę się zdziwili moją obecnością, ale gdy im powiedziałem, że chcę się nauczyć czegoś o astronomii, przyjęli mnie z otwartymi rękami. Nauczyli mnie bardzo dużo. Tym panem, który polecił mi zapisanie się do PTMA jest Adam Kisielewicz. Adam był wtedy szefem lubelskiego oddziału PTMA. Wtedy, gdy go poznałem, miałem jakieś 14-15 lat. Do dziś jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi. Spotykamy się przynajmniej raz w roku na różnych wyjazdach obserwacyjnych. To jego zdanie, które mi wtedy rzucił, być może po to, aby jakiś dzieciak dał mu trochę spokoju, zmieniło całe moje życie i sprawiło, że dzisiaj jestem tym, kim jestem.

A.D.: Z tego, co przeczytałam, jest Pan osobą bardzo zajętą. Współpracuje Pan z redakcjami telewizyjnymi, radiowymi, prasowymi i internetowymi. Prowadzi zajęcia na Uniwersytetach Dziecięcych. Jak udaje się Panu pogodzić te wszystkie obowiązki? Które z tych zajęć jest najbardziej absorbujące?

K.W.: Prawda jest taka, że moim życiem rządzi kalendarz. Gdy sobie czegoś w nim nie zapiszę, to nie istnieje. Jestem człowiekiem, choć nieźle zorganizowanym, to zapominalskim. Często planuję tak dzień, że jadąc przez miasto, po drodze odwiedzam kolejne redakcje i tak umawiam spotkania. Do tej pory praca w Centrum Nauki Kopernik zajmowała mi dużo czasu. Miałem problem, aby pogodzić te wszystkie obowiązki. Teraz mam więcej czasu i nie ukrywam, że zacząłem go przeznaczać też na przyjemności. Częściej jeżdżę na obserwacje nieba. Zaczynam sobie pozwalana wyprawy astronomiczne, co jest miłą odmianą w moim życiu. Mogą one być teraz elementem mojego codziennego dnia. Mogę na przykład raz w miesiącu wyskoczyć w Bieszczady, a dwa razy zimą w okolice koła podbiegunowego, aby zobaczyć zorzę polarną. Podsumowując, miałem tego czasu mało, mam trochę więcej, ale na głowie mam nadal dużo. Tak, że gdyby nie mój kalendarz, nie poradziłbym sobie z tym wszystkim.

A.D.: Jakie zaproponowałby Pan sposoby popularyzowania astronomii ?

K.W.: Jestem zwolennikiem dosyć nietypowego zainteresowania astronomią, w ogóle popularyzacji nauki. Jestem absolutnie przekonany, że najważniejsze jest zaciekawić. Obudzić ciekawość, która pozwoli komuś samemu się czegoś nauczyć. W mojej pracy popularyzatora rzadko skupiam się na tłumaczeniu ludziom naukowych aspektów różnych rzeczy. Pokazuję ludziom, co oni mogą zobaczyć na niebie. Mówię, że na przykład dzisiaj będzie fajne zjawisko i tłumaczę dokładnie, na czym ono polega. Mówię, jak mogą je zobaczyć, czego będą potrzebowali, w którym kierunku mają patrzeć. Chodzi mi o to, aby każdy sam coś zobaczył na niebie. Można na nim zobaczyć mnóstwo fascynujących rzeczy! Tak naprawdę często niewiele trzeba, żeby zachwycić się tym, co się dzieje nad naszymi głowami. I myślę, że jeśli uda mi się kogoś zaciekawić tym, co widać na niebie, to on sam sobie potem poszuka odpowiedzi na pytania: „Co to było?”’ „ Dlaczego tak świeciło?” albo „Czemu to tak wyglądało, a nie inaczej?”. Człowiek zaciekawiony dużo chętniej sięga po książki, samodzielnie szuka odpowiedzi na pytania, które go nurtują. A uwierz mi, dużo więcej jesteśmy w stanie się nauczyć, kiedy szukamy odpowiedzi, bo ich potrzebujemy. Popularyzuję głównie przez zaciekawienie ludzi tym, co się dzieje nad ich głowami.

A.D.: Ostatnio było głośno o odkryciu 9 planety. Czy może Pan podzielić się swoją wiedzą na ten temat? Skąd ona się wzięła? Jak prowadzi się badania nad tak dalekimi obiektami?

K.W.: Faktycznie pojawiła się informacja o tym, że możliwe jest odkrycie w Układzie Słonecznym kolejnej planety. Mówiło się o niej „ planeta dziewiąta”. Kiedyś był nią Pluton, potem skreślono go z listy planet. Naukowcy szukają tej kolejnej planety, która mogłaby być rzeczywistym, dużym obiektem. Natrafiono na ślad takiej planety, ale tylko na ślad. Zaczęliśmy obserwować w Układzie Słonecznym pewną grupę obiektów, które zachowują się bardzo dziwnie. Podejrzanie wszystkie skupiają się w jednym miejscu, chociaż mogłyby się poruszać gdziekolwiek. Trzymają się w miarę blisko siebie i w dodatku wszystkie wychylone są w jedną stronę Układu Słonecznego. Tu musi być jednak równowaga. Jeżeli coś jest wychylone w jedną stronę, to prawdopodobnie musi być coś, co równoważy to ustawienie. Przez wiele ostatnich lat naukowcy odkrywali małe obiekty, które zachowywały się podejrzanie dziwnie. To ich zachowanie można by wytłumaczyć obecnością dużej planety, która porusza się po bardzo wydłużonej orbicie w drugą stronę. Wiele na to wskazuje, ale do tej pory nikt jej nie zauważył. Nie mamy też pewności, jaka ona mogłaby być. Jest to prawdopodobnie duża gazowa planeta, taka jak Uran czy Neptun. Jeśli chodzi o badania, to najbliższym obiektem w kosmosie dla nas jest Księżyc. Do obserwacji dalszych obiektów używamy teleskopów. Nie jesteśmy w stanie dolecieć do najdalszych obiektów. Ledwie kilka sond kosmicznych sięgnęło takich planet jak Saturn czy Jowisz. Wokół Urana i Neptuna tylko przelecieliśmy, a niedawno, po prawie stu latach od odkrycia, udało się przelecieć obok Plutona. Tylko najbliższe nam ciała niebieskie możemy odwiedzić i to na razie tylko bezzałogowymi sondami. Wszystko, co znajduje się dalej, obserwujemy za pomocą teleskopów. I to jest niezwykłe w astronomii. To taka nauka, która często nie może dotknąć badanych obiektów, może je tylko oglądać. Astronomowie głównie patrzą i to pozwala im wyciągać wnioski.

A.D.: Czy brał Pan udział w pracach zespołów naukowych nad odkryciem kolejnych obiektów czy misji wypraw, na przykład na Marsa?

K.W.: Nie. Ja nie jestem naukowcem. Studiowałem astronomię, a potem zająłem się popularyzacją astronomii, czyli rozmawianiem o niej. Kilka razy zdarzyło mi się pomagać naukowcom. Może to robić każdy z nas. Naukowcy dzielą się danymi z różnych projektów naukowych i udostępniają je w Internecie. Gdy chodziłem do liceum, na każdej przerwie biegłem bo biblioteki szkolnej, gdzie był komputer z dostępem do Internetu. Wyczekiwałem tam zdjęć teleskopu, na którym można było szukać planetoid. Każdy miłośnik astronomii, który zauważyłby lecącą planetoidę, mógł ten fakt zgłosić i byłby jej odkrywcą. Takie pomaganie naukowcom nosi nazwę Citi science- nauka obywatelska. Każdy z nas może brać udział w takich projektach nauki obywatelskiej w wielu dziedzinach. Kiedyś zajmowałem się tym, teraz nie mam na to czasu.

A.D.: To już ostatnie pytanie…

K.W.: Szkoda, bo fajne są te Twoje pytania.

A.D.: Które zjawiska astronomiczne poleciłby Pan do obserwacji? Co ciekawego będzie się działo w najbliższym czasie na niebie lub w przestrzeni kosmicznej?

K.W.: Wiesz, co? Rok 2017 jest trochę nudny. Jakichś wielkich atrakcji na niebie w tym roku już u nas nie będzie. Oczywiście w sierpniu, jak zawsze, warto zadrzeć głowę do góry, bo z 12 na 13 będą spadające gwiazdy, rój meteorów zwany perseidami. Warto wtedy wyjechać gdzieś za miasto na obserwacje. Ja jestem zwolennikiem podróżowania. Łączenia podróży z obserwacjami astronomicznymi. Są pewne zjawiska, których u nas w Polsce nie będzie można zobaczyć lub występują one bardzo rzadko. W tym roku mógłbym Ci polecić dwie takie podróże. 21 sierpnia przez Stany Zjednoczone będzie przebiegało całkowite zaćmienie Słońca. Obserwowałem je kiedyś na Syberii. To bardzo niezwykłe zjawisko, podczas którego Księżyc całkowicie zakrywa tarczę Słońca i w ciągu kilkunastu sekund z dnia robi się noc. Pojawiają się gwiazdy i robi się bardzo zimno. To jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk. Gorąco polecam też podróż na koło podbiegunowe, np. do Norwegii, Szwecji czy Finlandii. Ja byłem w tym roku na Islandii. Uważam, że to najpiękniejsze miejsce na świecie. Tam, na kole podbiegunowym, można podziwiać zorze polarne. Przepiękne światła tańczące nocą na niebie, które trudno porównać do czegokolwiek innego. Uważam, że to najpiękniejsze zjawisko, jakie można zobaczyć na niebie i każdego gorąco zachęcam, aby odbył taką podróż i zobaczył zorzę polarną, bo naprawdę warto!

A.D.: Mam ciocię w Norwegii. Może mnie zaprosi.

K.W.: A gdzie konkretnie? Pamiętasz nazwę miasta?

A.D.: W Narwiku.

K.W.: Narwik? A to bardzo blisko. Narwik jest na północy, niedaleko Trondso, do którego ja jeździłem. W Narwiku też można podziwiać piękne zorze polarne. Koniecznie trzeba zadzwonić do cioci i niech zaprasza. Ja byłem teraz w Szwecji, w Kirunie. Tamtędy biegnie droga do Narwiku i zastanawiałem się czy nie odwiedzić tego miasta. To świetne miejsce do podziwiania zorzy polarnej.

A.D.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

K.W.: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, była bardzo miła. I gratuluję ci przygotowana. Trzymam kciuki, żeby się udało!

Karol Wójcicki-popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, prezenter telewizyjny.

Twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage „Z głową w gwiazdach” na Facebooku. Współpracownik Gazety Wyborczej. Prowadził programy popularnonaukowe na antenie Discovery Science i TVN Turbo. Nauczyciel astronomii w szkole podstawowej Eureka. W latach 2008-2016 związany z Centrum Nauki Kopernik,

Organizator jednych z największych na świecie wspólnych obserwacji nocnego nieba oraz wielu innych imprez popularnonaukowych. Laureat nagrody Popularyzator Nauki 2015 przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową.